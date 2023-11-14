Газ на заправках Полтавщини дорожчає, а бензин та дизель дешевшають: ціни 14 листопада

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У вівторок, 14 листопада, середні ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини знизилися, а вартість зрідженого газу продовжила зростати. Бензин та дизель подешевшали на АЗС в мережах Авіас — на 1 грн за літр та U.GO на 10 копійок за літр. На заправках інших операторів ціни на бензин та дизельне пальне не змінилися.

А от вартість зрідженого газу зросла на АЗС трьох мереж: BVS — на 1 грн за літр, U.GO — на 70 копійок та WOG — на 50 копійок за літр. Інші оператори ринку сьогодні утрималися від підвищення цін на газ. Отже, подорожчання автомобільного газу в Україні не припиняється ні на день.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 14.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,07 -0,20 -0,343% Бензин А-95 55,41 -0,12 -0,220% Бензин А-92 53,54 -0,02 -0,031% Дизельне пальне 55,61 -0,12 -0,219% Газ автомобільний 33,15 +0,24 +0,743%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 14.11.2023 р.