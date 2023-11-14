Український кабан «вполював» російського диверсанта на кордоні з Білоруссю: тіло загиблого кинули у лісі

Російська ДРГ проходила лісом, де зіткнулася зі стадом диких кабанів. Стріляти у тварин росіяни не могли, щоб не «засвітитися», а кабанам вдалося наздогнати одного з диверсантів
У Чорнобильській зоні в районі українсько-білоруського кордону дикий кабан напав на російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) і вбив одного з розвідників. Про це повідомляють в російському анонімному телеграм-каналі «Кремлевская табакерка».
Зазначається, що пригода сталася неподалік Чорнобильської атомної станції. Диверсійна група з території Білорусі змогла проникнути в Зону відчуження, оминувши пости спостереження.
Як пише російський телеграм-канал, тіло загиблого не евакуювали, а план операції ДРГ довелося міняти.
Українське командування ймовірне проходження російської ДРГ через український кордон і напад на неї українських кабанів поки не коментувало.
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