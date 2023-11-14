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Український кабан «вполював» російського диверсанта на кордоні з Білоруссю: тіло загиблого кинули у лісі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 828

 

Російська ДРГ проходила лісом, де зіткнулася зі стадом диких кабанів. Стріляти у тварин росіяни не могли, щоб не «засвітитися», а кабанам вдалося наздогнати одного з диверсантів

У Чорнобильській зоні в районі українсько-білоруського кордону дикий кабан напав на російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) і вбив одного з розвідників. Про це повідомляють в російському анонімному телеграм-каналі «Кремлевская табакерка».

 

Зазначається, що пригода сталася неподалік Чорнобильської атомної станції. Диверсійна група з території Білорусі змогла проникнути в Зону відчуження, оминувши пости спостереження.

— Якоїсь миті група проходила лісом і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться. Стріляти у тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Після зіткнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці, — йдеться в повідомленні.

Як пише російський телеграм-канал, тіло загиблого не евакуювали, а план операції ДРГ довелося міняти.

Українське командування ймовірне проходження російської ДРГ через український кордон і напад на неї українських кабанів поки не коментувало.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Чорнобиль Чорнобильська АЕС ДРГ диверсанти кабан
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