18.11 о 18:00 чекаємо вас на грі. Тема гри: Все про все, або різні історії з життя.

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 127

Друзі маємо вам повідомити, ми не зупиняємося та продовжуємо. Цього разу ми збираємося кошти для Благодійного фонду "Щедрі джерела".

Фонд був створений у 2014 році для допомоги бібліотекам міста Кременчука та району. Але війна внесла свої корективи. І тому вони вирішили розширити діяльність Фонду. Та працюють за напрямки як: -Допомога ЗСУ -Допомога територіальній обороні. -Гуманітарна допомога населенню (у пріоритеті медична допомога тяжко хворим). -Культурний напрямок (не тільки допомога бібліотекам, але й іншим напрямкам культурного. Бріфінг о 17.30 на цетральній алеї Придніпровського парку (біля недобудованого фонтану). Початок гри о 18.00 Стоп гра о 22.00 Нагородження о 22.30. Ціна гри 750 грн з команди (команда одне авто до 5 людей). 100 % взносів піде на збір Благодійного фонду "Щедрі джерела". Гра вже скоро. Заявки приймаються після оплати! Номер карти для оплати: 5452 1981 0021 9355 Не прогав можливість допомогти зборам і провести класно час! Слава Україні! https://kremenchuk.qeng.org/index.php



Автор: маркетінг

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