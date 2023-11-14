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18.11 о 18:00 чекаємо вас на грі. Тема гри: Все про все, або різні історії з життя.

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 127

 

Друзі маємо вам повідомити, ми не зупиняємося та продовжуємо.

Цього разу ми збираємося кошти для Благодійного фонду "Щедрі джерела".

Фонд був створений у 2014 році для допомоги бібліотекам міста Кременчука та району.

Але війна внесла свої корективи. І тому вони вирішили розширити діяльність Фонду. Та працюють за напрямки як:

-Допомога ЗСУ

-Допомога територіальній обороні.

-Гуманітарна допомога населенню (у пріоритеті медична допомога тяжко хворим).

-Культурний напрямок (не тільки допомога бібліотекам, але й іншим напрямкам культурного.

Бріфінг о 17.30 на цетральній алеї Придніпровського парку (біля недобудованого фонтану).

Початок гри о 18.00

Стоп гра о 22.00

Нагородження о 22.30.

Ціна гри 750 грн з команди (команда одне авто до 5 людей).

100 % взносів піде на збір Благодійного фонду "Щедрі джерела".

Гра вже скоро.

Заявки приймаються після оплати!

Номер карти для оплати:

5452 1981 0021 9355

Не прогав можливість допомогти зборам і провести класно час!

Слава Україні!

https://kremenchuk.qeng.org/index.php


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Автор: маркетінг
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