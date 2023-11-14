18.11 о 18:00 чекаємо вас на грі. Тема гри: Все про все, або різні історії з життя.

Друзі маємо вам повідомити, ми не зупиняємося та продовжуємо.
Цього разу ми збираємося кошти для Благодійного фонду "Щедрі джерела".
Фонд був створений у 2014 році для допомоги бібліотекам міста Кременчука та району.
Але війна внесла свої корективи. І тому вони вирішили розширити діяльність Фонду. Та працюють за напрямки як:
-Допомога ЗСУ
-Допомога територіальній обороні.
-Гуманітарна допомога населенню (у пріоритеті медична допомога тяжко хворим).
-Культурний напрямок (не тільки допомога бібліотекам, але й іншим напрямкам культурного.
Бріфінг о 17.30 на цетральній алеї Придніпровського парку (біля недобудованого фонтану).
Початок гри о 18.00
Стоп гра о 22.00
Нагородження о 22.30.
Ціна гри 750 грн з команди (команда одне авто до 5 людей).
100 % взносів піде на збір Благодійного фонду "Щедрі джерела".
Гра вже скоро.
Заявки приймаються після оплати!
Номер карти для оплати:
5452 1981 0021 9355
Не прогав можливість допомогти зборам і провести класно час!
Слава Україні!
https://kremenchuk.qeng.org/index.php