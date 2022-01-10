Кабмін спростив механізм отримання «пакунку малюка»

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Отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» або грошової компенсації її вартості не впливає на право отримання та визначення розміру інших державних соціальних допомог

Пакунок малюка — це додаткова державна допомога, яка надається сім’ям незалежно від інших отриманих виплат у зв’язку з народженням дитини. З липня 2021 діє два механізми забезпечення «пакунком»: видача в натуральному вигляді або виплата грошової компенсації її вартості.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1390 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» прийнято рішення щодо спрощення механізмів надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та виплати грошової компенсації її вартості. Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА.

Відтепер, для виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка» до управлінь соціального захисту населення не потрібно подавати паперової довідки у разі неотримання батьками новонароджених одноразової натуральної допомоги у закладах охорони здоров’я.

Крім того, уточнено механізм звернення за отриманням грошової компенсації через «єМалятко» шляхом подання заяви в електронній формі на порталі «Дія».

Грошову компенсацію можуть оформити тільки ті батьки, які не отримали «пакунок малюка» у натуральному вигляді.

Щоб отримати кошти, потрібно заповнити заявку онлайн особисто одному із батьків за посиланням. А також відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у будь-якому відділенні ПриватБанку. Кошти будуть зараховані тільки на цей рахунок.

З грудня 2021 року розмір компенсації становить 6300 грн.

Кошти можна використати на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики.

Отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» або грошової компенсації її вартості не впливає на право отримання та визначення розміру інших державних соціальних допомог.