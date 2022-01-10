У Полтаві з'явилися знаки про «зелену хвилю», але «впіймати» її поки не вдається

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 868 Коментарів: 1

У Києві подібні знаки з'явилися ще три роки тому, а до Полтави дісталися лише наприкінці 2021 року

На вулицях Полтави з'явилися нові дорожні знаки «Зелена хвиля». Про це 7 січня повідомило видання «Автотема».

Знаки сповіщають про те, що в зоні їх дії світлофори настроєні таким чином, щоб автомобілі, які рухаються зі швидкістю 50 км/год, могли без зупинок проїжджати на зелене світло.

У Києві подібні знаки з'явилися ще три роки тому, а до Полтави дісталися лише наприкінці 2021 року.

Повідомляється, що журналісти одного з видань перевірили, чи дійсно налаштування світлофорів відповідають знакам - і кілька разів «спіймали» червоне світло. Тож швидше за все знаки поставили, а до програмування світлофорів поки що не дійшло.







