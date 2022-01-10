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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві з'явилися знаки про «зелену хвилю», але «впіймати» її поки не вдається

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 868 Коментарів: 1

 

У Києві подібні знаки з'явилися ще три роки тому, а до Полтави дісталися лише наприкінці 2021 року

На вулицях Полтави з'явилися нові дорожні знаки «Зелена хвиля». Про це 7 січня повідомило видання «Автотема».

Знаки сповіщають про те, що в зоні їх дії світлофори настроєні таким чином, щоб автомобілі, які рухаються зі швидкістю 50 км/год, могли без зупинок проїжджати на зелене світло.

 

У Києві подібні знаки з'явилися ще три роки тому, а до Полтави дісталися лише наприкінці 2021 року.

Повідомляється, що журналісти одного з видань перевірили, чи дійсно налаштування світлофорів відповідають знакам - і кілька разів «спіймали» червоне світло. Тож швидше за все знаки поставили, а до програмування світлофорів поки що не дійшло.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дорожні знаки зелена хвиля авто
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Коментарі: 1

566
Чувааак:
Сьогодні, 15:18

Я в Сорочин Яр їхав. На покатушки на лижі, прям 31 грудня))). Повів навігатор туди через центр, назад вже по обїздній. То теж бачив знак про зелену зону, але чи то треба повільно набирати швидкість, чи я занадто повільно набирав швидкість, але не встигав...

Доречі дорогу зробили! В тому році на підїзді до поворота на село були ділянки з великими ямами, але вже полатана (не знаю чи завдяки Зе, тому писати про це не буду, але і не виключно!).


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