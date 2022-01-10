«Скажи Путіну - НІ!»: кременчужани та полтавці долучилися до акції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 717 Коментарів: 3

Полтавщина приєдналася до всесвітньої акції Руху опору капітуляції «Скажи Путіну - НІ!». Як повідомив Євген Янкевич, вчора, 9 січня, полтавці біля пам'ятника І.Мазепі провели мітинг на підтримку вимог ініціативи. А у Кременчуці акцію підтримала громада храму Ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість» ПЦУ на чолі з протоієреєм Анатолієм Кулішем.

Учасники мирної акції хочуть нагадати владі країни та зокрема МЗС, що українська позиція під час перемовин має бути чіткою — жодних компромісів з Кремлем. Аналогічні акції відбулися у низці українських міст, а також в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Великій Британії та США.