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Кременчук, Путин против украинского народа

«Скажи Путіну - НІ!»: кременчужани та полтавці долучилися до акції

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 717 Коментарів: 3

 

Українці чинитимуть опір

Полтавщина приєдналася до всесвітньої акції Руху опору капітуляції «Скажи Путіну - НІ!». Як повідомив Євген Янкевич, вчора, 9 січня, полтавці біля пам'ятника І.Мазепі провели мітинг на підтримку вимог ініціативи. А у Кременчуці акцію підтримала громада храму Ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість» ПЦУ на чолі з протоієреєм Анатолієм Кулішем.

 

Учасники мирної акції хочуть нагадати владі країни та зокрема МЗС, що українська позиція під час перемовин має бути чіткою — жодних компромісів з Кремлем. Аналогічні акції відбулися у низці українських міст, а також в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Великій Британії та США.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Росія акція Путин против украинского народа
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Коментарі: 3

51
umz523:
Сьогодні, 14:00

интересно почему вы не едете в Москву и не говорите там об этом?))) аххахх даже смешно читать)). Путину до одного места что кто то где то там в какой то Полтаве колебал воздух. ну блин реально ребято смешно. он о вас даже и не узнает что вы существуете)))


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26
УКРАИНЕЦ:
Сьогодні, 15:39

Цитата: umz523

интересно почему вы не едете в Москву и не говорите там об этом?))) аххахх даже смешно читать)). Путину до одного места что кто то где то там в какой то Полтаве колебал воздух. ну блин реально ребято смешно. он о вас даже и не узнает что вы существуете)))

Если не понимаете, что эти обращения не к пу..йлу, то не пишите свои глупые комменты.


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enic:
Сьогодні, 15:40

Цитата: umz523
почему вы не едете в

Ви феєрично недалекоглядні.

Немає різниці, чи дійзнається пуйло про це. Сенс у розголосі.

Жахає кількість прихильників подібних думок. Хоча я згадую вибори 19-го року і все стає на свої місця neutral_face


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