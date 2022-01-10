Під Кременчуком відбувся Всеукраїнський шаховий турнір «XII Меморіал В.Т. Грохотова»

З 2 до 8 січня у Омельнику Кременчуцького району відбувся відкритий новорічний Всеукраїнський шаховий турнір «XII Меморіал В.Т. Грохотова». За інформацією пресслужби Федерації шахів України, у приміщенні оздоровчого комплексу «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» пройшло одразу три змагання.
У турнірі взяли участь представники країн Узбекистану, Молдови, Чехії та України: з Полтавської, Одеської, Львівської та Харківської областей.
У запеклій та напруженої боротьбі переможцем став майстер спорту України з Кременчука Руслан Ляпка, якому підкорилася норма міжнародного майстра спорту. Другим та третім призерами стали представник Молдови, міжнародний майстер Фіде Павло Ваврік та Одеської області міжнародний гросмейстер Еміль Мірзоєв. У турнірі встановили приз за кращу партію, номінантами стали міжнародні майстри спорту Олег Терлецький (Львівська обл.) та представник Молдови Анатоліє Бец.
У турнірі взяли участь шахісти та шахістки Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Донецької, Херсонської, Київської та Полтавської областей. Полтавську область представили шахісти Кременчука, Полтави, Горішні Плавні, смт. Нові-Санжари, Карлівки.
Переможцем став представник Одеської області кандидат у майстри спорту Владислав Лимар. Другим та третім призерами стали представник Хмельницької області майстер спорту Олег Поліщук та представник Одеської області першорозрядник Олександр Кужильний. У турнірі встановлені призи у номінаціях за кращі результати серед:
Організатори нагородили наймолодшу учасницю турніру другорозрядницю Полтавської області з Полтави Стефанію Конотоп.
У турнірі взяли участь представники країн Узбекистану, Молдови, Чехії та України: з Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Донецької, Херсонської, Київської та Полтавської областей.
Полтавську область представляли шахісти з Кременчука, Полтави, Лубен, смт. Нові-Санжари.
Переможцем став представник Одеської області міжнародний гросмейстер Еміль Мірзоєв. Другим та третім призерами стали представник Чехії міжнародний гросмейстер Олексій Кислинський та Полтавської області майстер спорту і майстер Фіде Андрій Зазуляк.
У бліц-турнірі встановлені призи у номінаціях за кращі результати серед:
Переможці, призери та кращі у номінаціях були нагороджені призами за рахунок оргкомітету змагання.
Відкритий новорічний Всеукраїнський шаховий турнір «XII Меморіал В.Т. Грохотова» у 2022 році пройшов на високому організаційному та професійному рівні завдяки зусиллям організаційного комітету змагання (голова - Руслан Ляпка), обслуговуючому персоналу оздоровчого комплексу (адміністратор- Світлана Любченко) та суддівської колегії:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.