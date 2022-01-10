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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Під Кременчуком відбувся Всеукраїнський шаховий турнір «XII Меморіал В.Т. Грохотова»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 297

 Змагання проходили протягом кількох днів 

З 2 до 8 січня у Омельнику Кременчуцького району відбувся відкритий новорічний Всеукраїнський шаховий турнір «XII Меморіал В.Т. Грохотова». За інформацією пресслужби Федерації шахів України, у приміщенні оздоровчого комплексу «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» пройшло одразу три змагання.

Відкрили новорічний Всеукраїнський турнір – А з класичних шахів з нормою міжнародного майстра спорту та обрахуванням міжнародного й національного рейтингів

У турнірі взяли участь представники країн Узбекистану, Молдови, Чехії та України: з Полтавської, Одеської, Львівської та Харківської областей.

У запеклій та напруженої боротьбі переможцем став майстер спорту України з Кременчука Руслан Ляпка, якому підкорилася норма міжнародного майстра спорту. Другим та третім призерами стали представник Молдови, міжнародний майстер Фіде Павло Ваврік та Одеської області міжнародний гросмейстер Еміль Мірзоєв. У турнірі встановили приз за кращу партію, номінантами стали міжнародні майстри спорту Олег Терлецький (Львівська обл.) та представник Молдови Анатоліє Бец.

Переможець Руслан Ляпка та призери Ваврік Павло і Мірзоєв Еміль турніру-А XII Меморіалу В.Т.Грохотова-2022
Переможець Руслан Ляпка та призери Ваврік Павло і Мірзоєв Еміль турніру-А XII Меморіалу В.Т.Грохотова-2022

Новорічний Всеукраїнський турнір – В з класичних шахів з обрахуванням міжнародного та національного рейтингів

У турнірі взяли участь шахісти та шахістки Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Донецької, Херсонської, Київської та Полтавської областей. Полтавську область представили шахісти Кременчука, Полтави, Горішні Плавні, смт. Нові-Санжари, Карлівки.

Переможцем став представник Одеської області кандидат у майстри спорту Владислав Лимар. Другим та третім призерами стали представник Хмельницької області майстер спорту Олег Поліщук та представник Одеської області першорозрядник Олександр Кужильний. У турнірі встановлені призи у номінаціях за кращі результати серед:

  • ветеранів з інвалідністю (майстер спорту з Дніпропетровської області Микола Муха);
  • ветеранів 65+ (кандидат у майстри спорту з Харківської області Леонід Гавриш);
  • ветеранів 50+ (першорозрядник з Київської області Павло Хоменко);
  • жінок ( кандидат у майстри спорту Ольга Трібушна);
  • юніорок ( першорозрядниця з Полтавської області, смт. Нові Санжари Анюта Гречишина);
  • дівчат (першорозрядниця з Полтавської області, Кременчук Аліса Романенко);
  • юнаків ( першорозрядник з Полтавської області, Кременчук Мирослав Сердюк);
  • юніорів ( кандидату майстри спорту з Одеської області Максим Горошков);
  • шахістів з рейтингом ФІДЕ до 2000 (кандидату майстри спорту Полтавської області з Полтави Володимир Цушко).

Організатори нагородили наймолодшу учасницю турніру другорозрядницю Полтавської області з Полтави Стефанію Конотоп.

Нагородження Романченко Аліси (Полтавська обл.) за кращий результат серед дівчат у турнірі-B XII Меморіала В.Т.Грохотова -2022
Нагородження Романченко Аліси (Кременчук) за кращий результат серед дівчат у турнірі-B XII Меморіала В.Т.Грохотова -2022
Нагородження Сердюка Мирослава (Полтавська обл.) за кращий результат серед юнаків у турнірі-B XII Меморіала В.Т.Грохотова-2022
Нагородження Сердюка Мирослава (Кременчук) за кращий результат серед юнаків у турнірі-B XII Меморіала В.Т.Грохотова-2022

Відкритий новорічний Всеукраїнський шаховий бліц-турнір-С з обрахуванням міжнародного рейтингу

У турнірі взяли участь представники країн Узбекистану, Молдови, Чехії та України: з Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Донецької, Херсонської, Київської та Полтавської областей.
Полтавську область представляли шахісти з Кременчука, Полтави, Лубен, смт. Нові-Санжари.

Переможцем став представник Одеської області міжнародний гросмейстер Еміль Мірзоєв. Другим та третім призерами стали представник Чехії міжнародний гросмейстер Олексій Кислинський та Полтавської області майстер спорту і майстер Фіде Андрій Зазуляк.
У бліц-турнірі встановлені призи у номінаціях за кращі результати серед:

  • ветеранів з інвалідністю (кандидат у майстри спорту Полтавської області з міста Полтава Віктор Бардар);
  • ветеранів 65+ (кандидат у майстри спорту з Полтавської області з Полтави Володимир Цушко);
  • ветеранів 50+ (майстер спорту та міжнародний майстер з Харківської області Валерій Шалимов);
  • жінок (кандидат у майстри спорту Ольга Трібушна);
  • юніорок (першорозрядниця з Полтавської області, смт. Нові Санжари Анюта Гречишина);
  • дівчат (першорозрядниця з Полтавської області, Кременчук Аліса Романченко);
  • юнаків (першорозрядник з Полтавської області, Кременчук Артем Титянюк);
  • юніорів (кандидату майстри спорту з Одеської області Максим Горошков).
Нагородження Титянюка Артема (Полтавська обл.) за кращий результат серед юніорів у бліц-турнірі-С XII Меморіала В.Т.Грохотова -2022
Нагородження Титянюка Артема (Кременчук) за кращий результат серед юніорів у бліц-турнірі-С XII Меморіала В.Т.Грохотова -2022
Переможець мг Мірзоєв Е. та призери мг Кислинський О. , мс Зазуляк А бліц-турніру-С XII МеморіалуВ.Т.Грохотова-2022
Переможець мг Еміль Мірзоєв та призери мг Олексій Кислинський, мс Андрій Зазуляк бліц-турніру-С XII МеморіалуВ.Т.Грохотова-2022

Переможці, призери та кращі у номінаціях були нагороджені призами за рахунок оргкомітету змагання.

Відкритий новорічний Всеукраїнський шаховий турнір «XII Меморіал В.Т. Грохотова» у 2022 році пройшов на високому організаційному та професійному рівні завдяки зусиллям організаційного комітету змагання (голова - Руслан Ляпка), обслуговуючому персоналу оздоровчого комплексу (адміністратор- Світлана Любченко) та суддівської колегії:

  • головний суддя змагання, суддя міжнародної категорії Руслан Хамзін (Миколаївська обл.);
  • заступник головного судді змагання, арбітр Фіде Григорій Щербов (Полтавська обл.), турнірний директор змагання);
  • головний секретар змагання, суддя національної категорії Сергій Хамзін (Миколаївська обл.), інженер онлайн трансляції партій);
  • заступник головного судді змагання, суддя національної категорії Юрій Малимоненко (Полтавська обл.);
  • старший суддя змагання, суддя другої категорії Василь Кислий (Полтавська обл.).
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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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