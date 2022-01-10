Як гриби після дощу: у Кременчуці з’являються несанкціоновані електрозаправки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 475

На засіданні виконавчого комітету Кременчука міський голова Віталій Малецький підняв питання про появу електричної заправки біля «Амстора».

- Отримав інформацію про якусь кримінальну справу про електрозаправку біля «Амстора», - сказав міський голова, додавши, що там дві заправки. – У нас все йде по закону та дозвільними документами з паспортами прив’язки. А зараз їх по місту десятки.

Міський голова зауважив, що «за» створення електрозаправок, але щоб воно йшло у руслі закону.

Нагадаємо, що у Кременчуці компанія «Йод», яка належить донці та сину секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, відкрили електричну заправку біля площі Перемоги. Загалом вони планують відкрити 12 заправок по всьому місту та створити карту заправок для більш зручного користування.