Як гриби після дощу: у Кременчуці з’являються несанкціоновані електрозаправки

На засіданні виконавчого комітету Кременчука міський голова Віталій Малецький підняв питання про появу електричної заправки біля «Амстора».
Міський голова зауважив, що «за» створення електрозаправок, але щоб воно йшло у руслі закону.
Нагадаємо, що у Кременчуці компанія «Йод», яка належить донці та сину секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, відкрили електричну заправку біля площі Перемоги. Загалом вони планують відкрити 12 заправок по всьому місту та створити карту заправок для більш зручного користування.
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