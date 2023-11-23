Як «Кременчуцький ТелеграфЪ» шукав у місті «пестицидні» мандарини: відео

Держпродспоживслужба попередила про партію єгипетських мандаринів з підвищеним вмістом пестицидів і ми вирішили перевірити, чи є вони на кременчуцьких прилавках
До України потрапила партія єгипетських мандаринів з підвищеним у 33 рази вмістом пестицидів. Про це йдеться у повідомленні системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF). Виявлений пестицид — диметоад. Він використовується для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. Небезпечний тим, що може спричинити слабкість, сонливість, нудоту, проблеми з диханням, біль у животі та діарею. У разі більш серйозних отруєнь — навіть судоми, знепритомнення та параліч.
Ми звернулися до Головного управління Держспоживслужби у Полтавській області. Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та кормів Тамара Пастушенко розповіла, що нині в області знайти небезпечні єгипетські мандарини малоймовірно. Якщо ж вам це вдалося, варто звернутися до Держспоживслужби за телефоном: (0532) 60-66-47 чи електронною адресою pol_gydpss@polvet.gov.ua.
Також ми вирішили самостійно перевірити, чи є пестицидні мандарини на кременчуцькому ринку.
Знайти єгипетські мандарини нам не вдалося. Продавці пов'язують це з сезонністю та відсутністю їх у постачальників. Пані Тетяна реалізовує фрукти та овочі на Центральному ринку близько п'яти років. Жінка говорить, завжди перевіряє документи постачальника, а ще, без перевірки лабораторії ринку реалізовувати продукцію неможливо.
У лабораторії інформацію про небезпечний продукт знають. Зараз єгипетський мандарин на ринку відсутній, говорить завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тетяна Сливка.
Шукали мандарини з Єгипту ми й на полицях супермаркетів міста, там їх знайти також не вдалося.
Спеціалісти з Держспоживслужби застерігають — купувати фрукти сумнівного походження на стихійних ринках, не варто.
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