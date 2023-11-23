Як «Кременчуцький ТелеграфЪ» шукав у місті «пестицидні» мандарини: відео

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Держпродспоживслужба попередила про партію єгипетських мандаринів з підвищеним вмістом пестицидів і ми вирішили перевірити, чи є вони на кременчуцьких прилавках

До України потрапила партія єгипетських мандаринів з підвищеним у 33 рази вмістом пестицидів. Про це йдеться у повідомленні системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF). Виявлений пестицид — диметоад. Він використовується для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. Небезпечний тим, що може спричинити слабкість, сонливість, нудоту, проблеми з диханням, біль у животі та діарею. У разі більш серйозних отруєнь — навіть судоми, знепритомнення та параліч.

Ми звернулися до Головного управління Держспоживслужби у Полтавській області. Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та кормів Тамара Пастушенко розповіла, що нині в області знайти небезпечні єгипетські мандарини малоймовірно. Якщо ж вам це вдалося, варто звернутися до Держспоживслужби за телефоном: (0532) 60-66-47 чи електронною адресою pol_gydpss@polvet.gov.ua.

— Ми отримали інформацію про партію отруйних мандаринів з Головного управління та одразу взяли питання на контроль. Нині надходження мандаринів з пестицидами перевіряють постачальники, адже продукт повинен мати сертифікат якості. На полиці магазинів та ринків області мандарини потрапити не мають. Але, якщо таки знайдуться недобросовісні постачальники, перевірити продукцію зобов'язані лабораторії магазинів та ринків, — розповіла пані Тамара.

Також ми вирішили самостійно перевірити, чи є пестицидні мандарини на кременчуцькому ринку.

Знайти єгипетські мандарини нам не вдалося. Продавці пов'язують це з сезонністю та відсутністю їх у постачальників. Пані Тетяна реалізовує фрукти та овочі на Центральному ринку близько п'яти років. Жінка говорить, завжди перевіряє документи постачальника, а ще, без перевірки лабораторії ринку реалізовувати продукцію неможливо.

— У нас є на ринку лабораторія, кожен раз, як ми завозимо продукцію — несемо її туди, перевіряємо їх якість. У постачальників теж дивимося сертифікати, — пояснила нам Тетяна.

У лабораторії інформацію про небезпечний продукт знають. Зараз єгипетський мандарин на ринку відсутній, говорить завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тетяна Сливка.

— Ми отримали повідомлення з Головного управління Держспоживслужби у Полтавській області, одразу перевірили, чи немає такої продукції на ринку. Ми її не знайшли. Надалі, якщо виявимо підозрілу партію — не допустимо до реалізації, — запевнила завідувачка лабораторії.

Шукали мандарини з Єгипту ми й на полицях супермаркетів міста, там їх знайти також не вдалося.





Спеціалісти з Держспоживслужби застерігають — купувати фрукти сумнівного походження на стихійних ринках, не варто.