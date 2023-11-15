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Заробляли 10 млн грн на місяць: дев'ятеро людей продавали наркотики по Україні, зокрема на Полтавщині

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 295

 

Тепер «ділкам» загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Нацполіція ліквідувала логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів з прибутком у 10 млн гривень на місяць. Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

9 людей віком від 28 до 43 років налагодили схему наркобізнесу на території 14 регіонів України, зокрема на Полтавщині, розповсюджуючи гуртовими партіями та в роздріб «Альфа-PVP», амфетамін, екстазі, канабіс тощо.

«Ділки» рекламували свої послуги та координували розповсюдження заборонених речовин через телеграм-боти та інтернет-ресурси. Вони збували товар закладками та гуртовими партіями, зокрема наркотики відправляли поштовими сервісами під вигаданими анкетними даними по всій території України. Від злочинної діяльності зловмисники отримували майже 10 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Правоохоронці провели 36 одночасних обшуків у домівках фігурантів на території 14 областей та вилучили:

  • понад 9 кг «Альфа-PVP», а це майже 30 тисяч доз,
  • 4 кг амфетаміну, орієнтовно 15 тисяч доз,
  • по 8 тисяч доз канабісу і «спайсу»,
  • 200 пігулок «екстазі»,
  • понад пів тисячі набоїв та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень.

Дев’ятьох зловмисників затримали. Слідчі вже повідомили їм про підозри за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України. Наразі «ділкам» обирають запобіжні заходи. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: психотропи наркотики наркоторгівля
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