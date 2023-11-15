У Миргороді чоловік намагався стрибнути з мосту

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 812

Але поліціянти переконали його цього не робити

У Миргороді поліціянти переконали чоловіка не стрибати з мосту. Про це повідомив Миргородський райвідділ поліції.

На очах у правоохоронців, які їхали через центральний міст, чоловік переліз через огорожу та вже стояв за парапетом. Поліцейський офіцер громади та слідчий Миргородського райвідділу поліції кинулися йому на допомогу.

Офіцери переконали чоловіка перейти на безпечну ділянку для розмови. Як з’ясувалося, він приїхав на Полтавщину з іншого регіону у пригніченому емоційному стані через життєві проблеми.

Поліцейський офіцер громади Олександр Диченко зауважив, що йому нерідко у власній практиці доводиться зустрічати людей, яких накривають емоції, паніка і тривожність. За його словами, у кризовій ситуації людині потрібно дати можливість розповісти власну історію та допомогти зрозуміти, що життя продовжується й потрібно далі будувати плани.