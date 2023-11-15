Олесь Доній презентує у Козельщині свою книгу «Українська мрія. 25 сходинок до суспільного щастя» (афіша)

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Презентація відбудеться у Смарт Просторі, у селищі Козельщина, на вулиці Остроградського, 79/11 — вхід вільний

У суботу, 18 листопада, у селищі Козельщина, о 13.00 Олесь Доній презентуватиме книгу «Українська мрія. 25 сходинок до суспільного щастя». Про це повідомили у Телеграм-каналі «Смарт Простір».

Презентація відбудеться у Смарт Просторі, на вулиці Остроградського, 79/11 — вхід вільний.

Олесь Доній — автор книг «Студентська революція на граніті», «Покоління оксамитової революції (Як нам прожити до 2009 року?)», «Спроба бунту». Зараз він презентує свою книгу «Українська мрія. 25 сходинок до суспільного щастя», де проаналізував еволюцію настроїв суспільства й визначив шлях до української мрії.

Сьогодні Олесь має багато регалій — український журналіст, телеведучий, громадський та культурний діяч, народний депутат кількох скликань, голова мистецького об'єднання «Остання Барикада» та очільник Центру досліджень політичних цінностей. Але розпочинав він як один із лідерів та організаторів патріотичного руху в Україні, зокрема, відомого студентського голодування в 90-х.