Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

На війні загинув військовий з Кременчука Юрій Беркеля

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 869

 

Прощання відбудеться завтра, 16 листопада, об 11.00, у Міському палаці культури

На війні загинув військовий з Кременчука Юрій Володимирович Беркеля. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому РТЦК та СП.

Юрій проходив військову службу з 26 лютого 2023 року і був молодшим сержантом.

Загинув Юрій Беркеля 6 листопада, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі Авдіївки Донецької області.

У військового залишилися мати, дружина та дві доньки.

Поховання Юрія Беркелі відбудеться завтра, 16 листопада, а саме:

  • об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
  • о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!

6
Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання війна воїни світла поховання МПК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх