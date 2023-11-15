На війні загинув військовий з Кременчука Юрій Беркеля

На війні загинув військовий з Кременчука Юрій Володимирович Беркеля. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому РТЦК та СП.
Юрій проходив військову службу з 26 лютого 2023 року і був молодшим сержантом.
Загинув Юрій Беркеля 6 листопада, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі Авдіївки Донецької області.
У військового залишилися мати, дружина та дві доньки.
Поховання Юрія Беркелі відбудеться завтра, 16 листопада, а саме:
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