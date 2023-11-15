На війні загинув військовий з Кременчука Юрій Беркеля

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 869

На війні загинув військовий з Кременчука Юрій Володимирович Беркеля. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому РТЦК та СП.

Юрій проходив військову службу з 26 лютого 2023 року і був молодшим сержантом.

Загинув Юрій Беркеля 6 листопада, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі Авдіївки Донецької області.

У військового залишилися мати, дружина та дві доньки.

Поховання Юрія Беркелі відбудеться завтра, 16 листопада, а саме:

об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!