У Кременчуці «замінували» торговельні центри — поліція

На місці працюють екстрені служби та кінологи. Поліція перевіряє інформацію
Сьогодні, 15 листопада, близько 15.00, у Кременчуці «замінували» торговельні центри. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відомо, що до поліції надійшов черговий електронний лист, в якому зазначена інформація про замінування.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці «замінували» деякі навчальні заклади.
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