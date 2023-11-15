15 листопада на заправках Полтавщини подорожчав лише один вид автомобільного пального

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 1

У середу, 15 листопада, ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини не змінилися. А вартість зрідженого газу продовжила зростати. Щоправда, лише на АЗС трьох мереж: Marshal та ОККО сьогодні підняли ціни на газ на 50 копійок за літр, а Авіас — на 1,1 грн за літр. Отже, подорожчання автомобільного газу в Україні не припиняється ні на день.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 15.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,07 0,00 0% Бензин А-95 55,41 0,00 0% Бензин А-92 53,54 0,00 0% Дизельне пальне 55,61 0,00 0% Газ автомобільний 33,39 +0,23 +0,704%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 15.11.2023 р.