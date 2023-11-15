На площі Перемоги планують встановити ковзанку

У Кременчуці, на площі Перемоги, в районі буд. 9/1, планують встановити ковзанку. Відповідне рішення мають ухвалити 16 листопада на засіданні виконавчого комітету Кременчука.
Погодити встановлення льодової ковзанки мають підприємцю Євгенію Лозовенку. За даними аналітичної системи Youcontrol, основна діяльність ФОПа Євгенія Лозовенка — функціювання атракціонів і тематичних парків.
У коментарі ТЪ підприємець розповів, що відкриття ковзанки планують на початок грудня. Працювати льодовий майданчик буде від генератора, але «це питання ще будуть розглядати», повідомив Євгеній Лозовенко.
Нагадаємо, на місці ковзанки працював ролердром.
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