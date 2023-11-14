У Кременчуці «замінували» деякі навчальні заклади.
Відомо, що повідомлення про замінування прийшло на адресу одного з місцевих каналів у соцмережах.
Інформацію про ймовірне замінування «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
– Наразі на місці працюють екстрені служби, кінологи та слідчі. Перевіряємо інформацію, – говорить Анна Васенко.
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