Без заступників і премій: як Семенівська громада вирішуватиме проблеми з бюджетом після вилучення ПДФО

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 290

У цьому місяці приймають новий штатний розпис, де планується саме з апарату селищної ради скоротити 9 одиниць, в тому числі трьох заступників

8 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10037 щодо переспрямування «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного. Тоді стало відомо, що у зв’язку із цим голова Семенівської селищної громади Людмила Павлівна Милашевич скорочує своїх заступників.

Вчора, 13 листопада журналісти випадково зустріли Людмилу Милашевич у Кременчуці та запитали, чи дійсно це так, і як вона планує діяти далі, після вилучення ПДФО з місцевого бюджету.

— Зараз усім вже зрозуміло, що бюджет буде дуже складний, і тому ми шукаємо шляхи для того, щоб максимально зменшити навантаження на бюджет. Буквально в цьому місяці у нас приймається новий штатний розпис, де планується саме з апарату селищної ради скоротити 9 одиниць, в тому числі трьох заступників. Так само йдуть скорочення по всіх відділах управління і відомствах. В новому бюджеті, що стосується мене, то в цьому році я відмовляюся від премії, — говорить Людмила Милашевич.

Крім того, Людмила Милашевич розповіла, що громада максимально економить електроенергію та все ретельно прораховує.

— Стараємося принаймні. Що це вийде — невідомо, бо дійсно бюджет важкий. Хочемо згрупуватися так, щоб якось вижити. Ну, люди всі розуміють, що зараз важко. Хотілося б, звичайно, щоб не тільки в Семенівській громаді це відчули, але працюємо, — говорить Людмила Милашевич.

Нагадаємо, що Рада ухвалила законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів до кінця війни. Через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік складатиме 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади. Місто відмовиться від фінансування програм, які раніше затверджувала міська рада.