Без заступників і премій: як Семенівська громада вирішуватиме проблеми з бюджетом після вилучення ПДФО

У цьому місяці приймають новий штатний розпис, де планується саме з апарату селищної ради скоротити 9 одиниць, в тому числі трьох заступників
8 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10037 щодо переспрямування «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного. Тоді стало відомо, що у зв’язку із цим голова Семенівської селищної громади Людмила Павлівна Милашевич скорочує своїх заступників.
Вчора, 13 листопада журналісти випадково зустріли Людмилу Милашевич у Кременчуці та запитали, чи дійсно це так, і як вона планує діяти далі, після вилучення ПДФО з місцевого бюджету.
Крім того, Людмила Милашевич розповіла, що громада максимально економить електроенергію та все ретельно прораховує.
Нагадаємо, що Рада ухвалила законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів до кінця війни. Через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік складатиме 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади. Місто відмовиться від фінансування програм, які раніше затверджувала міська рада.
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