У Верховній Раді пропонують надати відстрочку від мобілізації волонтерам

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У парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Учора, 13 листопада, народний депутат Георгій Мазурашу вніс на розгляд Верховної Ради свій законопроєкт № 10251 про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо сприяння волонтерській діяльності.

У ньому пропонується розширити категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

— До мене, як до народного депутата та одного з ініціаторів створення МФО «Підтримка волонтерського руху», звертаються виборці-учасники волонтерського руху з проханням ініціювати зміни, які дозволяли б волонтерам, які офіційно й активно займаються волонтерською діяльністю, мати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, — зазначає у ї, — зазначає у пояснювальній записці до законопроєкту народний депутат.

У цьому документі він також пише, що багато хто з волонтерів «їздять у зону бойових дій, куди завозять допомогу і Захисникам, і цивільним громадянам, які постраждали від військових дій». Але, за думкою народного депутата «цій діяльності нерідко заважають не дуже мудрі дії з боку представників ТЦК та СП, які ганебно «ганяються всюди і за всіма», намагаючись погрозами та примусом загнати громадян в армію».

Законопроєкт народного депутата Мазурашу пропонує доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка регламентує відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наступним абзацом:

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: … громадяни України військовозобов’язаного віку та стану, які працюють (не менш як на 0,75 ставки) або займаються підприємницькою діяльністю (і не мають податкових заборгованостей) та офіційно займаються волонтерською діяльністю (входять до Реєстру волонтерів, мають посвідчення волонтера затвердженого зразка) і мають підтверджуючі документи, що у поточному або попередньому місяці здійснювали волонтерську діяльність.

Цю свою законодавчу ініціативу Георгій Мазурашу називає «ще однієї з серії «мобілізації здорового глузду».

Зазначимо, що народний депутат Георгій Мазурашу ще у жовтні 2022 року був визнаний рекордсменом за кількістю поданих законодавчих ініціатив за останні 3 роки — вже на той час він встиг стати співавтором 455 законопроєктів!

Георгій Мазурашу відомий численними резонансними законодавчими ініціативами. Зокрема, він пропонував притягувати до кримінальної відповідальності людей, які поширюють недостовірну інформацію у соцмережах з фейкових акаунтів, а також змінити текст Державного гімну України на більш «позитивний», замінивши слова «Ще не вмерла…» на «Процвітає Україна, її слава й воля!»

Він також пропонував запровадити в Україні нове державне свято — «День подяки» та зробити його вихідним, подавав законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», в якому пропонував мобілізовувати на військову службу лише «вмотивованих патріотів», які мають потрібні морально-вольові якості, А громадян, які не хочуть воювати, пропонував залучати на роботи оборонного характеру.

Його ініціатива щодо розширення переліку категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану, теж не перша. У червні цього року він зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7484-1. У ньому пропонувалося дати право залишати територію України чоловікам, які мають 2-х дітей віком до 14 років, одну дитину віком до 14 років та вагітну дружину, або одну дитину віком до 3-х років.

У жовтні 2023 року він зареєстрував законопроєкт № 8029 про внесення змін до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України. У ньому він пропонував дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку за умови відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів (у 2023 році це 2684 грн х 5 = 13420 грн — ред.), кошти я кого можуть бути використані для підтримки ЗСУ,

Поки що усі його резонансні законодавчі ініціативи не знаходять підтримки у Верховній Раді.

Нагадаємо, що 8 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9274. Серед іншого він передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Згідно з документом, право на відстрочку отримали працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Влітку минулого року Верховна Рада надала відстрочку від мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. При цьому Володимир Зеленський досі не підписав цей законопроєкт.

Також варто зазначити, що парламент продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року.

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