У Верховній Раді пропонують надати відстрочку від мобілізації волонтерам

У парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Учора, 13 листопада, народний депутат Георгій Мазурашу вніс на розгляд Верховної Ради свій законопроєкт № 10251 про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо сприяння волонтерській діяльності.
У ньому пропонується розширити категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.
У цьому документі він також пише, що багато хто з волонтерів «їздять у зону бойових дій, куди завозять допомогу і Захисникам, і цивільним громадянам, які постраждали від військових дій». Але, за думкою народного депутата «цій діяльності нерідко заважають не дуже мудрі дії з боку представників ТЦК та СП, які ганебно «ганяються всюди і за всіма», намагаючись погрозами та примусом загнати громадян в армію».
Законопроєкт народного депутата Мазурашу пропонує доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка регламентує відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наступним абзацом:
Цю свою законодавчу ініціативу Георгій Мазурашу називає «ще однієї з серії «мобілізації здорового глузду».
Зазначимо, що народний депутат Георгій Мазурашу ще у жовтні 2022 року був визнаний рекордсменом за кількістю поданих законодавчих ініціатив за останні 3 роки — вже на той час він встиг стати співавтором 455 законопроєктів!
Георгій Мазурашу відомий численними резонансними законодавчими ініціативами. Зокрема, він пропонував притягувати до кримінальної відповідальності людей, які поширюють недостовірну інформацію у соцмережах з фейкових акаунтів, а також змінити текст Державного гімну України на більш «позитивний», замінивши слова «Ще не вмерла…» на «Процвітає Україна, її слава й воля!»
Він також пропонував запровадити в Україні нове державне свято — «День подяки» та зробити його вихідним, подавав законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», в якому пропонував мобілізовувати на військову службу лише «вмотивованих патріотів», які мають потрібні морально-вольові якості, А громадян, які не хочуть воювати, пропонував залучати на роботи оборонного характеру.
Його ініціатива щодо розширення переліку категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану, теж не перша. У червні цього року він зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7484-1. У ньому пропонувалося дати право залишати територію України чоловікам, які мають 2-х дітей віком до 14 років, одну дитину віком до 14 років та вагітну дружину, або одну дитину віком до 3-х років.
У жовтні 2023 року він зареєстрував законопроєкт № 8029 про внесення змін до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України. У ньому він пропонував дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку за умови відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів (у 2023 році це 2684 грн х 5 = 13420 грн — ред.), кошти я кого можуть бути використані для підтримки ЗСУ,
Поки що усі його резонансні законодавчі ініціативи не знаходять підтримки у Верховній Раді.
Нагадаємо, що 8 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9274. Серед іншого він передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Згідно з документом, право на відстрочку отримали працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Влітку минулого року Верховна Рада надала відстрочку від мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. При цьому Володимир Зеленський досі не підписав цей законопроєкт.
Також варто зазначити, що парламент продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року.
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.