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Мешканці Молодіжного скаржаться на стан доріг: влада вважає, що виконати ремонт там наразі неможливо

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 41

У найближчих планах влада планує зробити проїзд між вулицями Миру та Героїв Маріуполя

Мешканці кварталу 297 та вулиці Молодіжній скаржаться на стан внутрішньоквартальних доріг. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, наразі місто не має можливостей, щоб відремонтувати проїзди за вказаними адресами. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 26 квітня. 

З запитом про «кричущий стан доріг» від мешканців мікрорайону звернувся депутат міської ради Олександр Березянський. Він попросив надати орієнтовні терміни ремонтних робіт на ділянках доріг двох вулиць — кварталу 297 (біля будинків 5 та 7) та вулиці Молодіжна (біля будинків 13/1 та 11). 

— Ми зараз працюємо на двох об’єктах. У нас лишилося 17 дорожніх будівельників, всі інші мобілізовані. Чесно кажу, ми не виконаємо Ваш депутатський запит, навіть якщо ми проголосуємо за нього, — заявив мер. 

У найближчих планах влада планує зробити проїзд між вулицями Миру та Героїв Маріуполя. Проїзд буде доступний для людей з інвалідністю, сказав міський голова.

— Після цього у нас заплановано ще кілька вулиць і, мабуть, рік закінчиться, якщо динаміка збережеться, — розповів Віталій Малецький. 

Нагадаємо, на минулих пленарних засіданнях сесії міської ради депутати вже звертались із запитами про стан внутрішньоквартальних доріг.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: дороги ремонт доріг внутрішньоквартальні проїзди
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