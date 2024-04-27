Мешканці Молодіжного скаржаться на стан доріг: влада вважає, що виконати ремонт там наразі неможливо

Мешканці кварталу 297 та вулиці Молодіжній скаржаться на стан внутрішньоквартальних доріг. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, наразі місто не має можливостей, щоб відремонтувати проїзди за вказаними адресами. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 26 квітня.
З запитом про «кричущий стан доріг» від мешканців мікрорайону звернувся депутат міської ради Олександр Березянський. Він попросив надати орієнтовні терміни ремонтних робіт на ділянках доріг двох вулиць — кварталу 297 (біля будинків 5 та 7) та вулиці Молодіжна (біля будинків 13/1 та 11).
У найближчих планах влада планує зробити проїзд між вулицями Миру та Героїв Маріуполя. Проїзд буде доступний для людей з інвалідністю, сказав міський голова.
Нагадаємо, на минулих пленарних засіданнях сесії міської ради депутати вже звертались із запитами про стан внутрішньоквартальних доріг.
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