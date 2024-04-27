«У нас багато питань до воротаря. Йдемо на детектор брехні»: скандал у матчі «Кременя» набирає обертів

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 162

Вчора, 26 квітня, футбольний клуб Кремінь поступився харківському Металісту з рахунокм - 1:2. Після поєдинку стало відомо, що новий голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрій Давиденко розпочав перевірку за фактом можливого впливу або маніпулювання на результат цієї гри.

«Металіст» — «Кремінь» — 2:1

Голи: Євгеній Рязанцев (73), Данило Кайдалов (86) — Іван Куць (19)

Вилучення: Іван Паламарчук (60, друга жовта)

«Металіст»: Владислав Рибак — Віталій Федорів (Петро Луців, 64), Богдан Порох, Габрієл Гомес (к), Єгор Абрамов, Даніель Вернаттус (Данило Кайдалов, 77), Денис Підручний, Даніїл Тепляков (Максим Багачанський, 46), Кирило Дігтярь, Євгеній Ісаєнко (Геннадій Синчук, 46), Євгеній Рязанцев (Алекс Чідомере, 88). Запасні: Дмитро Фастов, Сергій Шумілов, Олександр Цвіренко, Олексій Горяінов, Роман Горенко, Кирило Влага. Головний тренер — Андрій Аніщенко

«Кремінь»: Арсеній Коркодим — Юрій Дудник, Данило Аркуша, Іван Паламарчук, Артем Товкач, Орест Панчишин (к), Андрій Савіцький (Давронбек Азізов, 64), Сімон Галоян (Артем Уманець, 88), Андрій Глоба (Станіслав Рокотянський, 82), Майкл Обаміна (Назарій Пастернак, 88), Іван Куць (Мирослав Трофимюк, 64). Запасні: Артем Матус, Данило Сидоренко. Головний тренер — Ігор Климовський

Директор Кременя Андрій Філь виданню «Український футбол» прокоментував скандальну новину.

«Не розумію, як наш воротар може пропускати в таких епізодах»

– Андрію Віталійовичу, новий голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрій Давиденко розпочав перевірку за фактом можливого впливу або маніпулювання на результат матчу Металіст – Кремінь (2:1). Що ви можете сказати щодо цієї новини?

– Президент клубу сказав, що ми у неділю йдемо на детектор брехні. Я, як директор клуб, головний тренер команди Ігор Климовський і воротар Арсеній Коркодим. Ми будемо відповідати на питання, чи були якісь домовленості щодо цього матчу.

Ми після гри розбиралися з цією ситуацією, були серйозні розмови. Це дуже неприємно. Я не розумію, як наш воротар може пропускати в таких епізодах.

– Це УАФ запропонував пройти перевірку на детекторі брехні?

– Ні, це наш клуб так вирішив. Ми самі добровільно йдемо на детектор брехні і результати відправимо в УАФ. Якщо УАФ хоче зробити перевірку на детекторі нашої команди, ми готові всі це зробити.

«Арбітриня матчу Софія Причина «вбила» гру»

– Можливо, до початку матчу ходили якісь підозрілі розмови?

– Не було ніяких розмов, не було ніяких дивних передумов до того, що сталося.

Можу сказати, що арбітриня матчу Софія Причина «вбила» гру, вона посадила на картки наших футболістів, які борються жорстко. Коли був вихід один на один з голкіпером, вона не показала червону картку футболісту Металіста, який зробив фол. В іншому епізоді вона не дала жовту картку капітану харківської команди на порушенні правил на Галояну.

Тому ще раз повторюю, ми всі готові йти на детектор брехні і готові відповідати на питання. Ми не ховаємося, будь ласка. До футболістів питань мало, вони працювали на полі, але чому були пропущені такі м’ячі – у нас дуже багато питань до воротаря.

– Я так зрозумів, що у керівництва і тренерів є питання саме до голкіпера?

– Дуже великі питання. Тому ми повністю відкриті і готові співпрацювати з УАФ.

Нагадаємо, зі Стабілізаційного фонду Кременчука виділяють 100 тисяч грн для ГО «Асоціація футболу Кременчука».