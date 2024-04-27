Що грає в навушниках кременчужан та чи побільшало україномовних пісень у їх плейлисті

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 173

Від початку повномасштабного вторгнення російська музика під забороною. Принаймні у червні 2022 року Верховна Рада прийняла відповідний Закон. «Кременчуцький Телеграф» вирішив запитати у кременчужан, чи є місце російським виконавцям у їх плейлисті та що думають про українську музику, яка з’явилася за час повномасштабного вторгнення

У червні 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон № 7273-д, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. У тексті проєкту до Закону йдеться, що під забороною публічне виконання та показ фонограм та музичних кліпів, виконаних чи вироблених виконавцями, які після 1991 року отримали російське громадянство. Подібна заборона не поширюється на виконавців, які засуджують агресію проти України, йдеться у проєкті документа. Цей перелік публічний, та формується за погодженням з СБУ та РНБО.

У січні 2023 року платформа Molfar проаналізувала, які уподобання українців на різних музичних платформах. За даними дослідження, україномовна музика набрала популярності у меломанів.



«Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у мешканців міста, чи слухають вони російськомовних виконавців, та чи змінилися на їх думку пісні українських співаків за час повномасштабного вторгнення.







Нагадаємо, влітку 2023 року «Кременчуцький Телеграф» запитував у містян, як вони ставляться до російськомовної музику. Які музичні уподобання мали кременчужани раніше, можна подивитися ТУТ.