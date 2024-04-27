На війні загинув Олександр Худик з Градизької громади

24 квітня під час оборони України загинув 32-річний військовослужбовець Олександр Худик з села Пронозівка Градизької громади. Боєць був старшим стрільцем і служив у другому відділенні кулеметного взводу. Про це повідомив голова градизької громади Мирослав Носа на своїй Facebook-сторінці.
Військовий загинув біля села Бердичі у Донецькій області. Інформацію щодо прощання повідомлять пізніше, зазначив Носа.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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