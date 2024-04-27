Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті України з кіокушин карате
Сьогодні, 08:40
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У здобутку кременчужан — «золото», «срібло» і «бронза»
П’ятеро кременчуцьких спортсменів посіли призові місця на чемпіонаті України з кіокушин карате. Кременчужани у здобутку мають 5 золотих медалей, 1 срібне та 1 бронзову. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів тренер спортсменів Олександр Берг 26 квітня.
Імена призерів:
- Олександр Берг — 1 місце в категорії Ветерани (куміте- бої).
- Анастасія Головіна — категорія: дівчата 10-11 років 1 місце в куміте і 1 місце в ката (формальні справи).
- Ратмир Берг — категорія: юнаки 14-15 років — 1 місце в куміте і 3 місце в ката.
- Людмила Діденко — категорія: юніорки 16-17 років — 1 місце в куміте.
- Олександр Прудніков — категорія: юнаки 12- 13 років — 2 місце в куміте.
Змагання проходили в Ужгороді.
Автор: Вероніка Білодід
Джерело фото: Instagram-сторінка berg.alexandr
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