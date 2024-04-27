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Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті України з кіокушин карате

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 149

 

У здобутку кременчужан — «золото», «срібло» і «бронза»

П’ятеро кременчуцьких спортсменів посіли призові місця на чемпіонаті України з кіокушин карате. Кременчужани у здобутку мають 5 золотих медалей, 1 срібне та 1 бронзову. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів тренер спортсменів Олександр Берг 26 квітня.

Імена призерів:

  • Олександр Берг — 1 місце в категорії Ветерани (куміте- бої).
  • Анастасія Головіна — категорія:  дівчата 10-11 років 1 місце в куміте і 1 місце в ката (формальні справи).
  • Ратмир Берг — категорія: юнаки 14-15 років — 1 місце в куміте і 3 місце в ката.
  • Людмила Діденко — категорія: юніорки 16-17 років — 1 місце  в куміте.
  • Олександр Прудніков — категорія: юнаки 12- 13 років — 2 місце в куміте.

Змагання проходили в Ужгороді. 


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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Instagram-сторінка berg.alexandr
Теги: карате
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