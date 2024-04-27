Статутний капітал Кременчуцького тролейбусного управління збільшився на 17 млн грн: за рахунок чого

Статутний капітал Кременчуцького тролейбусного управління ім. Л. Я. Левітана збільшився до 119 млн 585 тис. 924 грн, тобто ще на понад 17 млн гривень. У збільшення видатків від міста врахували щоденні виторги тролейбусів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання депутатки Лариси Гориславець, на сесії міської ради 26 квітня.
Нагадаємо, у березні комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» оголосило тендер на закупку 20 нових тролейбусів.
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