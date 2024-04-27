Статутний капітал Кременчуцького тролейбусного управління збільшився на 17 млн грн: за рахунок чого

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У середньому тролейбуси мають виторг від 80 до 120 тисяч гривень щоденно

Статутний капітал Кременчуцького тролейбусного управління ім. Л. Я. Левітана збільшився до 119 млн 585 тис. 924 грн, тобто ще на понад 17 млн гривень. У збільшення видатків від міста врахували щоденні виторги тролейбусів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання депутатки Лариси Гориславець, на сесії міської ради 26 квітня.

— Всі тролейбуси за день привозять в середньому 80-120 тисяч гривень. Частина коштів йде на зарплату, частина йде на придбання, капітальні об’єкти тощо. Все йде на збільшення статутного капіталу, все має бути враховано, — сказав мер.

Нагадаємо, у березні комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» оголосило тендер на закупку 20 нових тролейбусів.