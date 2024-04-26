Сонячно і без опадів: погода у Кременчуці на вихідних

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 72

Цими вихідними, 27 та 28 квітня, синоптики прогнозують кременчужанам теплу, переважно сонячну погоду. Опадів також не передбачається.

У суботу, 27 березня, температура повітря триматиметься в межах +13...+17°C. Протягом дня буде сонячно, проте на вечір небо може затягнути хмарами. Вітер буде незначним, опадів не очікується.

У неділю, 28 березня, температура повітря не зміниться. Протягом усього дня буде хмарно, також без опадів.