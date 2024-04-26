На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти Сергія Радченка

У Кременчуцькому районі поліція розшукує зниклого безвісти 36-річного Сергія Радченка.
Проживає чоловік у селі Писарщина Майбородівської громади. Сьогодні. 26 квітня, близько 17.00 Сергій пішов з дому і досі не повернувся.
Прикмети зниклого: коротке, темне волосся з сідиною, світлі очі, худорлявої статури, зріст близько 170 см.
На момент зникнення був одягнений у синю спортивну кофту, чорні кросівки, штани, мав при собі сумку через плече.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування розшукуваного, повідомити за телефоном: 0997933504.
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