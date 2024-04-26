Нова розвага у Кременчуці: містян кличуть на змагання з диск-гольфу у парку Слави

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 708

27 квітня в парку Слави (Ювілейний) відбудуться відкриття парку та змагання з диск-гольфу.

Організатори обіцяють конкурси, каву, спілкування та можливість спробувати кидати диски.

Дивізіони:

PRO Open;

PRO Open Women (мінімум 4 гравці);

Mixed Amateur

Добровільний внесок 100 грн

Формат турніру: граємо парк на 9 кошиків — 2 раунди

При рівному результаті гравців 1-3 місця, грається додатково по колу кошики: 1, 2, 3, 4 (до різниці очок).

Орієнтовний розклад:

9.00 — 9.30 Збори гравців, роздача карток

10.00 — Старт 1 Раунду 9 кошиків

11.30 — Завершення раунду. Здача карток гравців

11.30-12.30 — Перерва

12.30 — Роздача карток гравців

12.45 — Старт 2 Раунду 9 кошиків

14.15 — Завершення раунду. Здача карток гравців

14.30 — Нагородження, конкурси, фото.

Що таке диск-гольф

Диск-гольф (також фрісбі-гольф) — це індивідуальний вид спорту з летючим диском, у якому гравці, змагаючись, намагаються пройти відрізки за найменшу кількість кидків диска (від стартової точки — «ті» до мішені/кошика). Кожен наступний кидок виконують від місця зупинки диска.

Диск-гольф парки зазвичай прекрасно вписуються в інфраструктуру міських парків, лісопарків, там де є різноманітний ландшафт, що пропонує природні перешкоди на траєкторії польоту диска. Ці перешкоди є важливою частиною гри. Найбільш активно в диск-гольф грають у Північній Америці та Скандинавських країнах.

Диск-гольф, на відміну від класичного гольфу, доступніший і демократичніший вид спорту. Певних вимог до форми одягу немає. Майже всі дистанції для диск-гольфу — безкоштовні. Також проводяться професійні змагання з призами, зокрема грошовими.