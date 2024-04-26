Нова розвага у Кременчуці: містян кличуть на змагання з диск-гольфу у парку Слави

27 квітня в парку Слави (Ювілейний) відбудуться відкриття парку та змагання з диск-гольфу.
Організатори обіцяють конкурси, каву, спілкування та можливість спробувати кидати диски.
Дивізіони:
Добровільний внесок 100 грн
Формат турніру: граємо парк на 9 кошиків — 2 раунди
При рівному результаті гравців 1-3 місця, грається додатково по колу кошики: 1, 2, 3, 4 (до різниці очок).
Орієнтовний розклад:
Диск-гольф (також фрісбі-гольф) — це індивідуальний вид спорту з летючим диском, у якому гравці, змагаючись, намагаються пройти відрізки за найменшу кількість кидків диска (від стартової точки — «ті» до мішені/кошика). Кожен наступний кидок виконують від місця зупинки диска.
Диск-гольф парки зазвичай прекрасно вписуються в інфраструктуру міських парків, лісопарків, там де є різноманітний ландшафт, що пропонує природні перешкоди на траєкторії польоту диска. Ці перешкоди є важливою частиною гри. Найбільш активно в диск-гольф грають у Північній Америці та Скандинавських країнах.
Диск-гольф, на відміну від класичного гольфу, доступніший і демократичніший вид спорту. Певних вимог до форми одягу немає. Майже всі дистанції для диск-гольфу — безкоштовні. Також проводяться професійні змагання з призами, зокрема грошовими.
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