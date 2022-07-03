Виїзд чоловіків за кордон під час війни: у Раді зареєстровано законопроєкт

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Верховна Рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт (7484-1) зареєстровано 30 червня. Ініціатор - нардеп Георгій Мазурашу (фракція «Слуга народу»)

У проєкті закону пропонується дати право залишати територію України чоловіки, які мають 3 неповнолітніх дітей;

чоловіки з двома дітьми до 14 років;

чоловіки з 1 дитиною до 14 років та вагітною дружиною;

чоловіки з дитиною до 3 років.

Також пропонується дозволити виїжджати чоловікам, які мають робітники, спортивні контракти в інших країнах, офіційне підтвердження з інших країн з працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на 1 рік і більше на надання IT-послуг або консультацій за умови оплати ЄСВ, або власникам бізнесу в інших країнах.

Нагадаємо, на період дії правового режиму воєнного стану указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Військовий стан наразі продовжено до 23 серпня.