Вибухи у Бєлгороді: у багатоповерхівку влучила ракета російського виробництва, - ЗМІ

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 1 170

Таких на озброєнні в Україні немає

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков зранку 3 липня заявив, що в Бєлгороді була серія гучних звуків Загорівся житловий будинок на вулиці Маяковського, 23. Причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО. Відомо про четверо загиблих.

Як з'ясували журналісти, у багатоповерхівку в Бєлгороді потрапив перший щабель ракети російського ЗРПК «Панцир». Такої техніки немає в України. Інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

Фотографія ракети, що потрапила в будинок, була опублікована в Telegram-каналі «Жесть Бєлгород».

Деякі ЗМІ вважають, що росія могла під час обстрілу України збити свою ракету своїм ППО, уламки якої впали на житлові квартали. Точної інформації досі немає.

До речі, у російському місті Курськ також вночі чули вибухи, губернатор повідомив, що працювала ППО.

Олексій Копитько, радник міністра оборони, вважає, що ударом по Бєлгороду кремль вирішує кілька завдань:

- перекриває сюжет із обстрілами Кременчука, Одеської області, інших міст, насамперед – у західних ЗМІ;

- відволікає увагу від системного бавовни у тилах російських окупантів;

- залякує населення, переключає увагу з неуспіхів «спецоперації» та наростаючої кризи;

- формує аргументи для нагнітання, щоб загальмувати постачання нам далекобійної зброї від партнерів.

- створює ґрунт для нового витка варварських обстрілів Харкова (і не тільки). Поміж іншим.

«А які завдання могла б теоретично вирішити Україна, якби раптом ми вирішили постріляти на північ? Жодних», - написав він.



