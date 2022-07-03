Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Вибухи у Бєлгороді: у багатоповерхівку влучила ракета російського виробництва, - ЗМІ

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 1 170

 Таких на озброєнні в Україні немає

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков зранку 3 липня заявив, що в Бєлгороді була серія гучних звуків Загорівся житловий будинок на вулиці Маяковського, 23. Причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО. Відомо про четверо загиблих.

Як з'ясували журналісти, у багатоповерхівку в Бєлгороді потрапив перший щабель ракети російського ЗРПК  «Панцир». Такої техніки немає в України. Інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

Фотографія ракети, що потрапила в будинок, була опублікована в Telegram-каналі «Жесть Бєлгород».

Деякі ЗМІ вважають, що росія могла під час обстрілу України збити свою ракету своїм ППО, уламки якої впали на житлові квартали. Точної інформації досі немає.

До речі, у російському місті Курськ також вночі чули вибухи, губернатор повідомив, що працювала ППО.

 Олексій Копитько, радник міністра оборони, вважає, що ударом по Бєлгороду кремль вирішує кілька завдань:

- перекриває сюжет із обстрілами Кременчука, Одеської області, інших міст, насамперед – у західних ЗМІ;

- відволікає увагу від системного бавовни у тилах російських окупантів;

- залякує населення, переключає увагу з неуспіхів «спецоперації» та наростаючої кризи;

- формує аргументи для нагнітання, щоб загальмувати постачання нам далекобійної зброї від партнерів.

- створює ґрунт для нового витка варварських обстрілів Харкова (і не тільки). Поміж іншим.

«А які завдання могла б теоретично вирішити Україна, якби раптом ми вирішили постріляти на північ? Жодних», - написав він.


1
Автор: Олеся Данилова
Теги: Бєлгород вибухи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх