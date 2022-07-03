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Удар по «Амстору» в Кременчуці наносився з відстані 200 км. З метою терору

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 0

 Закликають вкотре: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Росія завдає цілеспрямованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України з метою терору населення й українського керівництва. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони.

У ЦПД заявили, що удар по торговому центру в Кременчуці наносився з відстані 200 км, а Білгород-Дністровському — з відстані 170 км.

Аналітики зазначають, що про проблеми точності ракет Х-22, якими рф обстрілює Україну, було відомо ще за часів срср — тоді в ракеті закладалося можливе відхилення від мети 500 м, проте повномасштабна війна в Україні показала, що відхилення сягає 3 км.

СБУ встановила, що орки свідомо вдарили ракетами по ТЦ «Амстор»

Зазначається, що рашисти почали випробовувати ракету Х-22 у травні, щоб з'ясувати її ефективність, унаслідок чого визначили, що дальність застосування подібних ракет становить не більше 200 км замість 600.

Резюмуючи, у центрі наголосили, що удари росіян по цивільних об'єктах є не помилками точності, а прицільним вогнем, щоб тероризувати населення та керівництво України.

Мешканців укотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Ракету, яка влучила у «Амстор», важко збити протиповітряним силам - представник Повітряних сил України



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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Амстор ракетний обстріл Центр протидії дезінформації
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