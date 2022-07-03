У Кременчуці заборонили рух громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги

З 3 липня рух громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги заборонено. Відповідне рішення сьогодні прийняв штаб оборони Кременчуцького району. Про це «Кременчуцькому телеграфу» повідомив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік.
Рух буде можливий для приватного автотранспорту - його пропускатимуть при великому скупченні. Проте, за словами Лєдніка, увесь рух по мосту намагатимуться максимально обмежити під час повітряних тривог. Але чіткий алгоритм ще розробляють.
Нагадаємо, з 25 травня Крюківський міст закритий для пішоходів та велосипедистів.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер