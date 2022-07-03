У Кременчуці заборонили рух громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 1 391

Максимально обмежуватимуть і рух приватного транспорту, але алгоритм ще розробляють

З 3 липня рух громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги заборонено. Відповідне рішення сьогодні прийняв штаб оборони Кременчуцького району. Про це «Кременчуцькому телеграфу» повідомив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік.

Рух буде можливий для приватного автотранспорту - його пропускатимуть при великому скупченні. Проте, за словами Лєдніка, увесь рух по мосту намагатимуться максимально обмежити під час повітряних тривог. Але чіткий алгоритм ще розробляють.

«Ми розуміємо, що це непопулярне рішення, яке створить певні складнощі. Алгоритм ми розробляємо. Але рішення ми прийняли виключно з метою збереження життя та здоров'я людей. Особливо зважаючи на останні події у нашому місті», - сказав Олег Лєднік.

Нагадаємо, з 25 травня Крюківський міст закритий для пішоходів та велосипедистів.