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У Черкасах 34 порушникам комендантської години вручили повістки

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 291

 Також перевірили 8 нічних закладів міста на предмет дотримання обмежень воєнного стану

Поліція Черкас вручила повістки 34 порушникам комендантської години, повідомляє поліція Черкащини. Так, в результаті нічного відпрацювання до районного управління поліції було доставлено понад 30 порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. 

Дільничні офіцери поліції перевірили 32 осіб, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

«Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що дехто з порушників перебував у стані алкогольного сп’яніння», - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці перевірили 8 нічних закладів міста на предмет дотримання обмежень воєнного стану. Під час перевірок, порушень продажу алкогольних напоїв після 20:00 години не виявлено. Працівники поліції виявляли підозрілих осіб, склали 39 адміністративних матеріалів та задокументували кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, комендантська година на Черкащині триває з 23:00 до 05:00. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Черкаси комендантська година
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