А що ви в своєму житті зробили: Зеленський до «слуг», які хочуть змінити гімн

28 березня двоє народних депутатів від «Слуги народу» – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу – внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміну слів національного гімну України. 2 квітня у відеозверненні президент Володимир Зеленський прокоментував цю ідею.

- Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн.

У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями.