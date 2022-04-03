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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

А що ви в своєму житті зробили: Зеленський до «слуг», які хочуть змінити гімн

Сьогодні, 03:30 Переглядів: 56

 

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28 березня двоє народних депутатів від «Слуги народу» – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу – внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміну слів національного гімну України. 2 квітня у відеозверненні президент Володимир Зеленський прокоментував цю ідею.

- Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн.

У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Володимир Зеленський гімн
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