По Кременчуку прилетіло не з Білорусі: за добу жодного запуску ракет чи літаків там не було

Сьогодні, 04:02 Переглядів: 1 268

За попередню добу було більше 20 запусків

Білоруські опозиційні журналісти не зафіксували жодного пуску ракет по Україні чи вильоту бойової авіації росіян з території Білорусі. Про це пишуть MotolkoHelp та Бэларускі Гаюн.

Останній запуск ракет по Україні з білоруської території здійснили 1 квітня о 23.20 (22.20 за київським часом).

Упродовж доби також не зафіксували вильотів бойової авіації росіян з білоруських летовищ, окрім двох тренувальних літаків з летовища в Барановичах близько 16.00.

Нагадаємо, що 2 квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.