По Кременчуку прилетіло не з Білорусі: за добу жодного запуску ракет чи літаків там не було

Білоруські опозиційні журналісти не зафіксували жодного пуску ракет по Україні чи вильоту бойової авіації росіян з території Білорусі. Про це пишуть MotolkoHelp та Бэларускі Гаюн.
Останній запуск ракет по Україні з білоруської території здійснили 1 квітня о 23.20 (22.20 за київським часом).
Упродовж доби також не зафіксували вильотів бойової авіації росіян з білоруських летовищ, окрім двох тренувальних літаків з летовища в Барановичах близько 16.00.
Нагадаємо, що 2 квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер