У Кременчуці у приватному секторі сталася пожежа

7 грудня у нагірній частині Кременчука на вулиці Підгірна сталася пожежа у приватному будинку. Інформація про це з'явилася у соціальних мережах.
За словами пресслужби Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, на місці працює три пожежні машини, інформації про потерпілих чи загиблих поки що немає.
Нагадаємо, у суботу у Кременчуці на вулиці Троїцькій згорів балкон у житловому будинку.
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