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Адреси, за якими 8 грудня у Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 530

 

Енергетики продовжують проведення планових ремонтів

У п'ятницю, 8 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

У зв'язку з капітальним ремонтом:

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • с. Мала Кохнівка,
  • с. Потоки.

У зв'язку з приєднанням до мережі:

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Грузинський,11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3,5,10;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
  • пров. Івана Паторжинського, 1-12; 1/9-24/35;
  • вул.Софіївська, 39А-5

З 00.00 до 06.00

У зв'язку з програмою системи розподілу:

  • вул. Молодіжна,
  • Мрії,
  • Тараса Бульби,
  • Віри Холодної,
  • Володимира Великого,
  • Героїв України,
  • Енергетиків,
  • Євгена Патона,
  • Княгині Ольги,
  • просп. Лесі Українки,
  • вул. Довженка,
  • пров. Чорнобаївський,
  • Кузьми Скрябіна,
  • Джохара Дудаєва,
  • Тецівський, квт. 297.

У зв'язку з технічним обслуговуванням:

  • вул. Антоненка-Давидовича,
  • Лікаря Бончука,
  • Володимира Вернадського,
  • Дніпрової Чайки,
  • Портова,
  • Правобережна,
  • Республіканська,
  • Сонячна,
  • Східна,
  • Шістдесятників;
  • туп. 2-й Володимира Вернадського;
  • пров. Володимира Вернадського,
  • Правобережний,
  • Придніпровський;
  • вул. Лікаря Бончука,
  • Дніпровська,
  • Космічна,
  • Софії Русової,
  • Озерна,
  • Перекопська,
  • Республіканська,
  • Садківська,
  • Правобережна;
  • туп. 1-й – 2-й Озерний,
  • туп. 2-й Перекопський,
  • Озерний,
  • Садківський;
  • пров. Грушевий,
  • Дачний,
  • Кам'яногірський,
  • Лютневий,
  • Озерний,
  • Перекопський,
  • пров. Садківський,
  • Технічний,
  • Січовий.

З 08:00 до 19:00

У зв’язку з програмою системи розподілу:

  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Лікаря Парнети, 16;
  • вул. Карпенка-Карого, 16-23;
  • вул. Салганна, 1А-45;
  • пров. Світловодський, 3-8/19;
  • вул. Ярмаркова, 1Б;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;
  • вул. Олександра Білаша, 8-18.

У зв'язку з технічними роботами:

  • пров. Вагонобудівний, 2А,
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А,
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • пров. Курчанівський, 1-24.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: Кременчук відключення електроенергії
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