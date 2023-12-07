Адреси, за якими 8 грудня у Кременчуці не буде світла

Енергетики продовжують проведення планових ремонтів
У п'ятницю, 8 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
У зв'язку з капітальним ремонтом:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Мала Кохнівка,
- с. Потоки.
У зв'язку з приєднанням до мережі:
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинський,11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3,5,10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
- пров. Івана Паторжинського, 1-12; 1/9-24/35;
- вул.Софіївська, 39А-5
З 00.00 до 06.00
У зв'язку з програмою системи розподілу:
- вул. Молодіжна,
- Мрії,
- Тараса Бульби,
- Віри Холодної,
- Володимира Великого,
- Героїв України,
- Енергетиків,
- Євгена Патона,
- Княгині Ольги,
- просп. Лесі Українки,
- вул. Довженка,
- пров. Чорнобаївський,
- Кузьми Скрябіна,
- Джохара Дудаєва,
- Тецівський, квт. 297.
У зв'язку з технічним обслуговуванням:
- вул. Антоненка-Давидовича,
- Лікаря Бончука,
- Володимира Вернадського,
- Дніпрової Чайки,
- Портова,
- Правобережна,
- Республіканська,
- Сонячна,
- Східна,
- Шістдесятників;
- туп. 2-й Володимира Вернадського;
- пров. Володимира Вернадського,
- Правобережний,
- Придніпровський;
- вул. Лікаря Бончука,
- Дніпровська,
- Космічна,
- Софії Русової,
- Озерна,
- Перекопська,
- Республіканська,
- Садківська,
- Правобережна;
- туп. 1-й – 2-й Озерний,
- туп. 2-й Перекопський,
- Озерний,
- Садківський;
- пров. Грушевий,
- Дачний,
- Кам'яногірський,
- Лютневий,
- Озерний,
- Перекопський,
- пров. Садківський,
- Технічний,
- Січовий.
З 08:00 до 19:00
У зв’язку з програмою системи розподілу:
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Лікаря Парнети, 16;
- вул. Карпенка-Карого, 16-23;
- вул. Салганна, 1А-45;
- пров. Світловодський, 3-8/19;
- вул. Ярмаркова, 1Б;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;
- вул. Олександра Білаша, 8-18.
У зв'язку з технічними роботами:
- пров. Вагонобудівний, 2А,
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А,
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- пров. Курчанівський, 1-24.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: slovoidilo.ua