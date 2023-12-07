Адреси, за якими 8 грудня у Кременчуці не буде світла

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У п'ятницю, 8 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

У зв'язку з капітальним ремонтом:

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1-7;

с. Мала Кохнівка,

с. Потоки.

У зв'язку з приєднанням до мережі:

с. Потоки;

с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

пров. Грузинський,11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3,5,10;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31,37,39;

пров. Івана Паторжинського, 1-12; 1/9-24/35;

вул.Софіївська, 39А-5

З 00.00 до 06.00

У зв'язку з програмою системи розподілу:

вул. Молодіжна,

Мрії,

Тараса Бульби,

Віри Холодної,

Володимира Великого,

Героїв України,

Енергетиків,

Євгена Патона,

Княгині Ольги,

просп. Лесі Українки,

вул. Довженка,

пров. Чорнобаївський,

Кузьми Скрябіна,

Джохара Дудаєва,

Тецівський, квт. 297.

У зв'язку з технічним обслуговуванням:

вул. Антоненка-Давидовича,

Лікаря Бончука,

Володимира Вернадського,

Дніпрової Чайки,

Портова,

Правобережна,

Республіканська,

Сонячна,

Східна,

Шістдесятників;

туп. 2-й Володимира Вернадського;

пров. Володимира Вернадського,

Правобережний,

Придніпровський;

вул. Лікаря Бончука,

Дніпровська,

Космічна,

Софії Русової,

Озерна,

Перекопська,

Республіканська,

Садківська,

Правобережна;

туп. 1-й – 2-й Озерний,

туп. 2-й Перекопський,

Озерний,

Садківський;

пров. Грушевий,

Дачний,

Кам'яногірський,

Лютневий,

Озерний,

Перекопський,

пров. Садківський,

Технічний,

Січовий.

З 08:00 до 19:00

У зв’язку з програмою системи розподілу:

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Лікаря Парнети, 16;

вул. Карпенка-Карого, 16-23;

вул. Салганна, 1А-45;

пров. Світловодський, 3-8/19;

вул. Ярмаркова, 1Б;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;

вул. Олександра Білаша, 8-18.

У зв'язку з технічними роботами: