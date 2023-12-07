У Краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів відкрито експозицію російсько-української війни

У День Збройних сил України, 6 грудня, в Горішніх Плавнях відбулося відкриття експозиції, присвяченої російсько-українській війні. Експозицію розташовано в окремому новому приміщенні Краєзнавчого музею міста.
Підготовка до відкриття тривала 8 місяців щоденної кропіткої праці, в якій взяли участь працівники музею, художники, дизайнери та будівельників. До наповнення експозиції долучилися військовослужбовці, волонтери, громадські діячі, представники міської влади.
В музеї зібрано артефакти з часів Майдану, подій антитерористичної операції ООС та повномасштабної війни. Ініціатором створення у місті експозиції російсько-української війни став міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков, який виступив з промовою на відкритті експозиції:
За словами міського голови, в експозиції представлено експонати новітньої історії України в розрізі Горішньоплавнівської міської територіальної громади, які дадуть змогу зафіксувати й зберегти історичні події, які відбуваються в України й зафіксувати відчуття та емоційний стан, які ми спільно проживаємо в ці лихі часи.
Створення експозиції та облаштування музею стало можливим завдяки фінансовій підтримці Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, благодійник, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.
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