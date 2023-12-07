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У Краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів відкрито експозицію російсько-української війни

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У День Збройних сил України, 6 грудня, в Горішніх Плавнях відбулося відкриття експозиції, присвяченої російсько-українській війні. Експозицію розташовано в окремому новому приміщенні Краєзнавчого музею міста.

Підготовка до відкриття тривала 8 місяців щоденної кропіткої праці, в якій взяли участь працівники музею, художники, дизайнери та будівельників. До наповнення експозиції долучилися військовослужбовці, волонтери, громадські діячі, представники міської влади.

 

В музеї зібрано артефакти з часів Майдану, подій антитерористичної операції ООС та повномасштабної війни. Ініціатором створення у місті експозиції російсько-української війни став міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков, який виступив з промовою на відкритті експозиції:

«З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, відчуття часу і простору в суспільстві стало інакшим, ми стали і є свідками наймасштабніших історичних подій за останні 80 років. Багато наших земляків стали на захист України, 85 бійців поклали голови на війні, багато хто вважається зниклими безвісти. Щоб увіковічнити та вшанувати пам’ять героїв, захисників і захисниць, які сьогодні виборюють свободу і незалежність України, ми започаткували експозицію російсько-української війни в новому приміщенні краєзнавчого музею».

За словами міського голови, в експозиції представлено експонати новітньої історії України в розрізі Горішньоплавнівської міської територіальної громади, які дадуть змогу зафіксувати й зберегти історичні події, які відбуваються в України й зафіксувати відчуття та емоційний стан, які ми спільно проживаємо в ці лихі часи.

 

Створення експозиції та облаштування музею стало можливим завдяки фінансовій підтримці Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, благодійник, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

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Автор: ТРК «ГОК» Фото: газета «Телеекспрес»
Теги: Горішні Плавні музей
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