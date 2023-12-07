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Кременчук

Кременчуцькі поліцейські допомогли водієві впоратися зі слизькою дорогою

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 252

 

Водій не міг самостійно виїхати на гору

7 грудня близько 17.30 у селі Кривуші патрульні поліцейські допомогли водієві легкового автомобіля подолати слизьку ділянку дороги на підйомі з вулиці Європейської на вулицю Богдана Хмельницького. Інформацію про це Кременчуцькому Телеграфу надала пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

На місце події викликали посипальну техніку.

Зараз група реагування працює по усьому району. Є декілька сигналів про ожеледицю на дорогах і про необхідність у посипальній техніці, яка уже працює - коментує Анна Васенко.

Нагадуємо, 7 грудня у Кременчуці метеорологи прогнозують сніг. Дороги Полтавщини скувала ожеледиця. У місті зранку на слизькій ділянці дороги водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Внаслідок цього постраждала жінка, яка проїжджала повз на велосипеді. Також на дорозі Кременчук-Семенівка сталося дві ДТП.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: поліція Кременчука
Теги: Кременчук поліція ожеледиця
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