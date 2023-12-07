Кременчуцькі поліцейські допомогли водієві впоратися зі слизькою дорогою

7 грудня близько 17.30 у селі Кривуші патрульні поліцейські допомогли водієві легкового автомобіля подолати слизьку ділянку дороги на підйомі з вулиці Європейської на вулицю Богдана Хмельницького. Інформацію про це Кременчуцькому Телеграфу надала пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
На місце події викликали посипальну техніку.
Нагадуємо, 7 грудня у Кременчуці метеорологи прогнозують сніг. Дороги Полтавщини скувала ожеледиця. У місті зранку на слизькій ділянці дороги водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Внаслідок цього постраждала жінка, яка проїжджала повз на велосипеді. Також на дорозі Кременчук-Семенівка сталося дві ДТП.
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