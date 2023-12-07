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Кременчук, Гроші, Освіта

Ремонт у кременчуцькому ліцеї робитиме фірма — фігурант кримінальних проваджень

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 98

 

Йдеться про ремонт санвузлів за понад 850 тис. грн

П’ятого грудня Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» замовив послугу з капітального ремонту санвузлів у своєму приміщенні. Інформацію про це журналісти «Кременчуцького Телеграфа» знайшли на сайті Prozorro.

Харківський підрядник оцінив роботу 855 тисяч 133 гривні. Кошти на ремонт закладу виділять із міського бюджету. 

Закупівля була проведена без використання електронної системи, а тендерна документація та сам договір з усіма деталями, кошторисом і планом робіт на сайті Prozorro не оприлюднені.

Відомо, що фірма «Будівельник» у 2020 році фігурувала у двох кримінальних провадження щодо можливих фактів зловживання та незаконного привласнення коштів. Ця фірма уже неодноразово проводила ремонтні роботи у державних установах Кременчука, зокрема у Кременчуцькому міському управлінні капітального будівництва та міському архіві.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» уже писав про ремонт «Будівельника» ліцеї «Правобережний» — на початку року підрядник виконував капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей №6 ремонт розслідування закупівлі тендер
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