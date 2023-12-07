На Полтавщині засудили двох колаборантів із Донецької та Луганської областей

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У Полтавській обласній прокуратурі двох жителів Донецької та Луганської областей визнали винними у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у збройному формуванні. Інформація про це оприлюднена на сайті Полтавської обласної прокуратури.

Чоловіків засудили на 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Прокурори довели, що один з чоловіків у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік окупантів та служив у різних батальйонах і бригадах держави-агресора, воював проти українських захисників на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Інший колаборант приєднався до лав окупаційної армії у серпні цього року, брав участь у наступальних та штурмових операціях проти ЗСУ на Луганському і Донецькому напрямках.

Улітку цього року українські військові взяли чоловіків у полон.