На дорозі Кременчук-Семенівка сталися дві аварії (уточнено)

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 177

За попередньою інформацією, обидва автомобілі злетіли з дороги

7 грудня близько 15.00 на автодорозі Кременчук-Семенівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацію про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль злетів з дороги. На місці працюють медики та рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

Уточнено

ДТП сталася поблизу села Яроші. На слизькій ділянці дороги зіткнулися автомобілі Skoda та ГАЗ «Волга». В автомобілі Skoda є травмовані.

Приблизно о 15.30 на іншій ділянці цієї ж дороги водій ще одного легкового автомобіля, не впоравшись із керіванням на слизькій ділянці дороги, злетів на узбіччя та перекинувся. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадуємо, 7 грудня у Кременчуці метеорологи прогнозують сніг. Дороги Полтавщини скувала ожеледиця. У місті зранку на слизькій ділянці дороги водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Внаслідок цього постраждала жінка, яка проїжджала повз на велосипеді.