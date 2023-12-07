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Кременчук

На дорозі Кременчук-Семенівка сталися дві аварії (уточнено)

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 177

 

За попередньою інформацією, обидва автомобілі злетіли з дороги

7 грудня близько 15.00 на автодорозі Кременчук-Семенівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацію про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль злетів з дороги. На місці працюють медики та рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

Уточнено

ДТП сталася поблизу села Яроші. На слизькій ділянці дороги зіткнулися автомобілі Skoda та ГАЗ «Волга». В автомобілі Skoda є травмовані.

Приблизно о 15.30 на іншій ділянці цієї ж дороги водій ще одного легкового автомобіля, не впоравшись із керіванням на слизькій ділянці дороги, злетів на узбіччя та перекинувся. На місці працюють усі відповідні служби.

 

Нагадуємо, 7 грудня у Кременчуці метеорологи прогнозують сніг. Дороги Полтавщини скувала ожеледиця. У місті зранку на слизькій ділянці дороги водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Внаслідок цього постраждала жінка, яка проїжджала повз на велосипеді.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук
Теги: аварія автомобіль ДТП Кременчук Семенівка
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