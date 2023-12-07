7 грудня близько 15.00 на автодорозі Кременчук-Семенівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацію про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
За попередньою інформацією, легковий автомобіль злетів з дороги. На місці працюють медики та рятувальники. Інформації про постраждалих немає.
Уточнено
ДТП сталася поблизу села Яроші. На слизькій ділянці дороги зіткнулися автомобілі Skoda та ГАЗ «Волга». В автомобілі Skoda є травмовані.
Приблизно о 15.30 на іншій ділянці цієї ж дороги водій ще одного легкового автомобіля, не впоравшись із керіванням на слизькій ділянці дороги, злетів на узбіччя та перекинувся. На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадуємо, 7 грудня у Кременчуці метеорологи прогнозують сніг. Дороги Полтавщини скувала ожеледиця. У місті зранку на слизькій ділянці дороги водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Внаслідок цього постраждала жінка, яка проїжджала повз на велосипеді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.