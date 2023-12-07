Пальне на заправках Полтавщини продовжує дешевшати

У четвер, 7 грудня, на полтавських заправках середні ціни на бензин, дизельне пальне та газ продовжують знижуватися. Найдорожчі ціни на пальне традиційно на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-Нафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово уже впродовж двох тижнів, а от здешевшання газу спостерігається лише з початку цього тижня.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
56,17
|-0,20
|-0,355%
|
Бензин А-95
|
53,53
|-0,18
|-0,331%
|
Бензин А-92
|
51,47
|
-0,25
|
-0,483%
|
Дизельне пальне
|
53,42
|-0,18
|-0,332%
|
Газ автомобільний
|
34,97
|-0,53
|-1,502%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
55,99
|
53,99
|
52,99
|
53,99
|
32,99
|
Marshal
|
|
53,00
|
51,00
|
53,00
|
35,00
|
U.GO
|
|
51,45
|
49,45
|
51,45
|
35,88
|
WOG
|
58,99
|
56,99
|
|
55,99
|
36,48
|
Авіас
|
54,00
|
53,50
|
52,50
|
53,50
|
37,69
|
Автотранс
|
53,98
|
52,98
|
53,98
|
32,98
|
БРСМ-Нафта
|
50,99
|
|
50,99
|
31,79
|
ОККО
|
58,99
|
56,99
|
|
55,99
|
36,49
|
Укрнафта
|
52,90
|
50,90
|
49,90
|
51,90
|
35,40
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