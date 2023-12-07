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Пальне на заправках Полтавщини продовжує дешевшати

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 212

 

Актуальні ціни різних мереж автозаправних станцій Полтавщини

У четвер, 7 грудня, на полтавських заправках середні ціни на бензин, дизельне пальне та газ продовжують знижуватися. Найдорожчі ціни на пальне традиційно на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-НафтаЦіни на бензин та дизпаливо знижуються поступово уже впродовж двох тижнів, а от здешевшання газу спостерігається лише з початку цього тижня.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня. 

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 07.12.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

56,17

 -0,20 -0,355%

Бензин А-95

53,53

 -0,18 -0,331%

Бензин А-92

51,47

-0,25

-0,483%

Дизельне пальне

53,42

 -0,18 -0,332%

Газ автомобільний

34,97

 -0,53 -1,502%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 07.12.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

55,99

53,99

 52,99

53,99

32,99

Marshal


53,00

51,00

53,00

35,00 

U.GO


51,45

49,45

51,45

35,88

WOG

58,99

56,99

 

55,99

36,48

Авіас

54,00

53,50

52,50

53,50

37,69

Автотранс

53,98 

 52,98

53,98

32,98

БРСМ-Нафта

50,99

 

50,99

31,79

ОККО

58,99

56,99

 

55,99

36,49

Укрнафта

52,90

 50,90

49,90 

51,90

35,40
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: novy.tv
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизельне паливо автогаз
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