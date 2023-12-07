У навчальних закладах України з'явиться охорона з поліцією, тривожна сигналізація та металодетектори

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 90

Цього року вже затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти

У навчальних закладах України з’явиться охорона з поліцією, тривожна сигналізація та металодетектори. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбуці.

Цього року вже затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти.

— Заслухали інформацію МОН та ДСНС про роботу в цьому напрямку. Доручив МОН, Мінінфраструктури, Мінфіну спільно з ОВА забезпечити реалізацію проєктів будівництва й реконструкції укриттів у закладах освіти коштом відповідної субвенції з держбюджету. А також МОН, МВС, інші центральні органи виконавчої влади та ОВА мають забезпечити подальше виконання заходів, передбачених Концепцією безпеки закладів освіти, — пише Денис Шмигаль.

Також на нараді в Уряді обговорили питання забезпечення шкіл і садочків укриттями.

— Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно, — зазначив Денис Шмигаль.

За даними ОВА, спорудами цивільного захисту станом на листопад 2023 року забезпечили майже 80% закладів. Цьогоріч Уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби, а наступного року передбачають на укриття 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, що нещодавно мер Кременчука Віталій Малецький анонсував, що в укриттях кременчуцьких шкіл з'являться розкладачки та спальні мішки.