У навчальних закладах України з’явиться охорона з поліцією, тривожна сигналізація та металодетектори. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбуці.
Цього року вже затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти.
Також на нараді в Уряді обговорили питання забезпечення шкіл і садочків укриттями.
За даними ОВА, спорудами цивільного захисту станом на листопад 2023 року забезпечили майже 80% закладів. Цьогоріч Уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби, а наступного року передбачають на укриття 2,5 млрд грн.
Нагадаємо, що нещодавно мер Кременчука Віталій Малецький анонсував, що в укриттях кременчуцьких шкіл з'являться розкладачки та спальні мішки.
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