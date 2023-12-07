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Кременчук, Культура

У Кременчуці відбудеться велопарад «Святий Миколай — військовим»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 126

  

Участь можуть взяти усі охочі кременчуківці та гості міста

У суботу, 9 грудня, о 12.00, у Кременчуці, від палацу культури «КрАЗ» відбудеться велопарад «Святий Миколай — військовим».

Для велосипедистів підготують спеціальний маршрут. Про це повідомила пресслужба мерії.

У велопараді можуть взяти участь всі охочі кременчуківці та гості міста, а також зможуть зробити благодійні внески.

Зібрані під час велопараду кошти спрямують на виготовлення перископів для військових.

Нагадаємо, останній новорічний велопробіг у Кременчуці відбувся у 2022 році.

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Автор: Дарія Згура
Теги: велопарад КрАЗ палац культури Святий Миколай
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