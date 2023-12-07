У Кременчуці відбудеться велопарад «Святий Миколай — військовим»

У суботу, 9 грудня, о 12.00, у Кременчуці, від палацу культури «КрАЗ» відбудеться велопарад «Святий Миколай — військовим».
Для велосипедистів підготують спеціальний маршрут. Про це повідомила пресслужба мерії.
У велопараді можуть взяти участь всі охочі кременчуківці та гості міста, а також зможуть зробити благодійні внески.
Зібрані під час велопараду кошти спрямують на виготовлення перископів для військових.
Нагадаємо, останній новорічний велопробіг у Кременчуці відбувся у 2022 році.
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