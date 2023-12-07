Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У мерії Кременчука передбачили кошти на зростання зарплат бюджетників у 2024 році

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 273

 

Підвищення стосуватиметься бюджетної сфери, крім співробітників апаратного управління міськвиконкому, й відбудеться у два етапи

Учора, 6 грудня, у мерії представили бюджет на наступний рік. Він поки у процесі обговорення, втім, що про що вже відомо напевно, так це про збільшення тарифікаційного розряду до 20%, розповідає головний фінансист Тетяна Неіленко.

— У бюджеті 2024 року передбачене зростання мінімальної зарплати. Планується зріст з 1 січня 2024 року до 7,1 тисячі гривень, а з 1 квітня до 8 тисяч гривень, — каже Тетяна Неіленко.

Що ж до апаратного управління міськвиконкому, то збільшення зарплати стосується лише обслуговуючого персоналу. Ставки решти працівників, і так перевищують розмір мінімалки, зазначила чиновниця.

Нагадаємо, бюджет на 2024 рік планують з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Раніше міський голова Кременчука заявляв, що запланованого бюджету на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади й переймався, що бюджетники можуть не отримати зарплату за грудень.

0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: бюджет гроші мінімальна зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх