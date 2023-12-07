У мерії Кременчука передбачили кошти на зростання зарплат бюджетників у 2024 році

Підвищення стосуватиметься бюджетної сфери, крім співробітників апаратного управління міськвиконкому, й відбудеться у два етапи
Учора, 6 грудня, у мерії представили бюджет на наступний рік. Він поки у процесі обговорення, втім, що про що вже відомо напевно, так це про збільшення тарифікаційного розряду до 20%, розповідає головний фінансист Тетяна Неіленко.
Що ж до апаратного управління міськвиконкому, то збільшення зарплати стосується лише обслуговуючого персоналу. Ставки решти працівників, і так перевищують розмір мінімалки, зазначила чиновниця.
Нагадаємо, бюджет на 2024 рік планують з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Раніше міський голова Кременчука заявляв, що запланованого бюджету на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади й переймався, що бюджетники можуть не отримати зарплату за грудень.
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