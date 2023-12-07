У мерії Кременчука передбачили кошти на зростання зарплат бюджетників у 2024 році

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 273

Учора, 6 грудня, у мерії представили бюджет на наступний рік. Він поки у процесі обговорення, втім, що про що вже відомо напевно, так це про збільшення тарифікаційного розряду до 20%, розповідає головний фінансист Тетяна Неіленко.

— У бюджеті 2024 року передбачене зростання мінімальної зарплати. Планується зріст з 1 січня 2024 року до 7,1 тисячі гривень, а з 1 квітня до 8 тисяч гривень, — каже Тетяна Неіленко.

Що ж до апаратного управління міськвиконкому, то збільшення зарплати стосується лише обслуговуючого персоналу. Ставки решти працівників, і так перевищують розмір мінімалки, зазначила чиновниця.

Нагадаємо, бюджет на 2024 рік планують з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Раніше міський голова Кременчука заявляв, що запланованого бюджету на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади й переймався, що бюджетники можуть не отримати зарплату за грудень.