Ковзанка на площі Перемоги у новорічні свята не працюватиме — мерія

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У новорічні та різдвяні свята ковзанка на площі Перемоги працювати не буде. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 7 грудня.

Такі обмеження пов’язані з рішенням штабу оборони Кременчуцького району, сказав міський голова Віталій Малецький. Ймовірно, що ковзанка не працюватиме 25 грудня, на Різдво, та 1 січня, на Новий Рік.

Мер додав, що обмеження в роботі ковзанки можуть діяти й в інші дні — наразі міська рада з’ясовує, що штаб оборони конкретно мав на увазі під новорічні та різдвяні свята.

Нагадаємо, на площі Перемоги влада не планує організовувати ярмарку. На встановлення ялинки з міського бюджету додаткових грошей не виділяли.