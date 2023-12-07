Ковзанка на площі Перемоги у новорічні свята не працюватиме — мерія

У новорічні та різдвяні свята ковзанка на площі Перемоги працювати не буде. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 7 грудня.
Такі обмеження пов’язані з рішенням штабу оборони Кременчуцького району, сказав міський голова Віталій Малецький. Ймовірно, що ковзанка не працюватиме 25 грудня, на Різдво, та 1 січня, на Новий Рік.
Мер додав, що обмеження в роботі ковзанки можуть діяти й в інші дні — наразі міська рада з’ясовує, що штаб оборони конкретно мав на увазі під новорічні та різдвяні свята.
Нагадаємо, на площі Перемоги влада не планує організовувати ярмарку. На встановлення ялинки з міського бюджету додаткових грошей не виділяли.
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