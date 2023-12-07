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Головний рабин Кременчука розповів про менору на площі Незалежності

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 337

 

Перший з восьми вогнів на верхівці менори запалять сьогодні, 7 грудня о 16.00, розповів рабин журналістам «Кременчуцького Телеграфа»

Учора, 6 грудня, до нашої редакції звернулися читачі, яких цікавила установка металевої конструкції на площі Незалежності. З цим питанням ми звернулися до головного рабина Кременчуцького регіону Шломо Давида Саламона.

 

— Менора — символ перемоги світла над темрявою. Після перемоги євреїв над греко-сирійцями сталося ханукальне диво. Щоб очистити храм від осквернення, свічки у ньому мали горіти 8 днів. Кошерної олії для горіння вистачало тільки на 1 день. Втім, сталося чудо, і масло горіло 8 днів. Тепер менора — національний єврейський символ, — розповідає рабин.

Щодня єврейська община міста буде запалювати по 1 вогню на вежі менори. Рабин зазначає, у Кременчуці багатотисячна єврейська громада, яка підтримує українців.

— Ми намагаємося допомагати і військовим, і біженцям. Але, люди під час війни повинні отримувати не тільки матеріальну підтримку, а й духовну. Всі українці мають повернутися на свою землю, — каже рабин.

Нагадаємо, що вперше менору встановили на площі у 2021 році.

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Автор: Роксолана Жукова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: євреї свято Кременчук віра
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