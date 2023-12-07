Головний рабин Кременчука розповів про менору на площі Незалежності

Перший з восьми вогнів на верхівці менори запалять сьогодні, 7 грудня о 16.00, розповів рабин журналістам «Кременчуцького Телеграфа»
Учора, 6 грудня, до нашої редакції звернулися читачі, яких цікавила установка металевої конструкції на площі Незалежності. З цим питанням ми звернулися до головного рабина Кременчуцького регіону Шломо Давида Саламона.
Щодня єврейська община міста буде запалювати по 1 вогню на вежі менори. Рабин зазначає, у Кременчуці багатотисячна єврейська громада, яка підтримує українців.
Нагадаємо, що вперше менору встановили на площі у 2021 році.
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