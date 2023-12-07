На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертвого 52-річного чоловіка

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 302

Тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

5 грудня, близько 23.00, у селі Кибинці Миргородського району згорів будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після того, як пожежу загасили у будинку знайшли мертвого 52-річного власника оселі. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Миргородщині у пожежі загинув чоловік.