У Кременчуці невідомі побили чоловіка біля під'їзду будинку

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Вчора, 6 грудня, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова біля під'їзду будинку невідомі побили 39-річного чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Травмованого чоловіка госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також поліція встановлює обставини події та причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, що 5 грудня у Лубнах двоє невідомих напали на нього поблизу будинку й побили.